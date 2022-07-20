В Тобольске под реновацию отдадут 15 гектар территории Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти Тобольска приняли решение о комплексном развитии более чем 15 гектар территории в центре города, из-за чего нужно будет снести 91 дом. Постановление о реновации есть в распоряжении URA.RU.

«Постановление главы города Тобольска. Принять решение о комплексном развитии территории в границах улиц С. Ремезова — 5-я Северная — Знаменского — Доронина, площадью 15,2 га. Утвердить перечень объектов подлежащих сносу, включая многоквартирные дома», — говорится в документе.

Предельный срок для осуществления реновации — 15 лет. В список домов под снос вошел многоквартирник на Доронина, 23, а также 90 частных жилых домов. На их месте может появиться ограниченный круг объектов: это высотки (не более девяти этажей), точки общественного питания, детские сады и школы, гостиницы, а также магазины.

«В Градостроительный кодекс внесены изменения, которые позволяют развивать территории, на которых находятся аварийные дома или дома, не обеспеченные необходимыми коммуникациями. Мы провели собрание с собственниками многоквартирного аварийного дома, они согласились включить его в проект. Сейчас идут формальные процедуры, если все пройдет успешно, будем разрабатывать проект КРТ. Все это необходимо, чтобы город развивался, были созданы условия для комфортной жизни горожан, развивалось строительство и создавались новые общественные пространства», — прокомментировали ситуацию в мэрии Тобольска.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени в связи с комплексным развитием территорий под снос определили порядка 300 домов. Реновация затронет более 60 гектаров городских территорий.

Фото: постановление главы Тобольска

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