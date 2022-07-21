21 июля 2022

Назван район Тюменской области, которому грозят лесные пожары

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
По метеоусловиям в Уватском районе высока вероятность лесных пожаров Фото:

Четвертый класс пожарной опасности в ближайшие сутки будет наблюдаться в Уватском районе Тюменской области, что говорит о высокой вероятности возникновения там лесных пожаров. Информация об этом представлена на сайте тюменского Гидрометцентра.

«Период предупреждения до 15:00 23 июля. Местами в Уватском районе высокая пожароопасность, четвертый класс по шкале Нестерова», — сообщают метеорологи на своем сайте.

Шкала Нестерова применяется для расчета горимости лесного покрова. Это происходит на основе анализа температуры воздуха и того, как долго на территории не было дождей. Всего выделяют пять классов опасности.

По данным департамента лесного комплекса правительства Тюменской области, по состоянию на утро 22 июля в регионе нет действующих лесных пожаров. Опасность их возникновения в Уватском районе чиновники оценивают ниже, нежели синоптики, говоря о третьем (среднем) классе.

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Четвертый класс пожарной опасности в ближайшие сутки будет наблюдаться в Уватском районе Тюменской области, что говорит о высокой вероятности возникновения там лесных пожаров. Информация об этом представлена на сайте тюменского Гидрометцентра. «Период предупреждения до 15:00 23 июля. Местами в Уватском районе высокая пожароопасность, четвертый класс по шкале Нестерова», — сообщают метеорологи на своем сайте. Шкала Нестерова применяется для расчета горимости лесного покрова. Это происходит на основе анализа температуры воздуха и того, как долго на территории не было дождей. Всего выделяют пять классов опасности. По данным департамента лесного комплекса правительства Тюменской области, по состоянию на утро 22 июля в регионе нет действующих лесных пожаров. Опасность их возникновения в Уватском районе чиновники оценивают ниже, нежели синоптики, говоря о третьем (среднем) классе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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