21 июля 2022

Курганцы пожаловались на пешеходную часть Некрасовского моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, ремонт моста, ремонтные работы, рабочие в касках, некрасовский мост, мост некрасова
Пользователи соцсети «ВКонтакте» говорят, что на мосту «двое не разойдутся» Фото:

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» возмутились новой шириной пешеходной части путепровода по улице Пролетарской, известного среди жителей города как Некрасовский мост. Соответствующий пост опубликован в паблике «Инцидент Курган».

«Некрасовский мост: ширина пешеходной зоны, которая была и которая сейчас — просто даже два человека не разойдутся», — разместил пост в сообществе пользователь соцсети «ВКонтакте» Андрей Черный. «Как на авто едут, так и тут ходить будете: с одной стороны в сторону центра, с другой — в другую», — прокомментировала публикацию Светлана Плотникова.

Небезопасным и требующим ремонта Некрасовский мост признали в сентябре 2019 года, он расположен на одной из самых оживленных магистралей в Кургане над железнодорожными путями. Ремонтом моста занимается тюменская компания «Альфа Строй». Она стала единственным участником объявленного городскими властями аукциона. Ранее URA.RU сообщали о пробках из-за ремонта путепровода.

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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» возмутились новой шириной пешеходной части путепровода по улице Пролетарской, известного среди жителей города как Некрасовский мост. Соответствующий пост опубликован в паблике «Инцидент Курган». «Некрасовский мост: ширина пешеходной зоны, которая была и которая сейчас — просто даже два человека не разойдутся», — разместил пост в сообществе пользователь соцсети «ВКонтакте» Андрей Черный. «Как на авто едут, так и тут ходить будете: с одной стороны в сторону центра, с другой — в другую», — прокомментировала публикацию Светлана Плотникова. Небезопасным и требующим ремонта Некрасовский мост признали в сентябре 2019 года, он расположен на одной из самых оживленных магистралей в Кургане над железнодорожными путями. Ремонтом моста занимается тюменская компания «Альфа Строй». Она стала единственным участником объявленного городскими властями аукциона. Ранее URA.RU сообщали о пробках из-за ремонта путепровода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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