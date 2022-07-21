Курганцы пожаловались на пешеходную часть Некрасовского моста

Пользователи соцсети «ВКонтакте» говорят, что на мосту «двое не разойдутся» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» возмутились новой шириной пешеходной части путепровода по улице Пролетарской, известного среди жителей города как Некрасовский мост. Соответствующий пост опубликован в паблике «Инцидент Курган».

«Некрасовский мост: ширина пешеходной зоны, которая была и которая сейчас — просто даже два человека не разойдутся», — разместил пост в сообществе пользователь соцсети «ВКонтакте» Андрей Черный. «Как на авто едут, так и тут ходить будете: с одной стороны в сторону центра, с другой — в другую», — прокомментировала публикацию Светлана Плотникова.

Небезопасным и требующим ремонта Некрасовский мост признали в сентябре 2019 года, он расположен на одной из самых оживленных магистралей в Кургане над железнодорожными путями. Ремонтом моста занимается тюменская компания «Альфа Строй». Она стала единственным участником объявленного городскими властями аукциона. Ранее URA.RU сообщали о пробках из-за ремонта путепровода.