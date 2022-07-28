В городах ЯНАО появятся новые газозаправочные станции. Карта

29 июля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Заправки компримированным газом не рассчитаны на широкого потребителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новые стационарные газозаправочные станции планируется построить в четырех городах ЯНАО. URA.RU выяснило, где и какой транспорт будет возможно заправить экологичным топливом. «Экологичные газовые заправки работают в Новом Уренгое, Салехарде и две в Надымском районе. Дополнительно газозаправочные станции планируется построить для автотранспортных предприятий окружной столицы, Лабытнанги и Муравленко», — говорится о предоставленном на запрос агентства комментарии. По информации профильных ведомств, указанные станции заправляют транспортные средства компримированным (сжатым) газом. Оборудование для таких АГЗС достаточно дорогое и рассчитано не на широкого потребителя, а на предприятии и организации, транспорт которых ежедневно проезжает более 150 км. Что касается газовых заправок в целом, то на Ямале широко применяется пропан, который используют частные автовладельцы. Заправки для них в регионе имеются. Потребность в стационарных АГЗС в населенных пунктах ЯНАО возникла в связи с тем, что все больше муниципального транспорта переводят на соответствующие экологичные виды топлива. Так, ранее URA.RU сообщало, что ямальские автобусы были переведены на газомоторное топливо. Регулярные пассажирские перевозки в регионе осуществляют 10 автотранспортных предприятий. Средняя стоимость проезда в городах Ямала составляет от 25 до 30 рублей.

Новые стационарные газозаправочные станции планируется построить в четырех городах ЯНАО. URA.RU выяснило, где и какой транспорт будет возможно заправить экологичным топливом. «Экологичные газовые заправки работают в Новом Уренгое, Салехарде и две в Надымском районе. Дополнительно газозаправочные станции планируется построить для автотранспортных предприятий окружной столицы, Лабытнанги и Муравленко», — говорится о предоставленном на запрос агентства комментарии. По информации профильных ведомств, указанные станции заправляют транспортные средства компримированным (сжатым) газом. Оборудование для таких АГЗС достаточно дорогое и рассчитано не на широкого потребителя, а на предприятии и организации, транспорт которых ежедневно проезжает более 150 км. Что касается газовых заправок в целом, то на Ямале широко применяется пропан, который используют частные автовладельцы. Заправки для них в регионе имеются. Потребность в стационарных АГЗС в населенных пунктах ЯНАО возникла в связи с тем, что все больше муниципального транспорта переводят на соответствующие экологичные виды топлива. Так, ранее URA.RU сообщало, что ямальские автобусы были переведены на газомоторное топливо. Регулярные пассажирские перевозки в регионе осуществляют 10 автотранспортных предприятий. Средняя стоимость проезда в городах Ямала составляет от 25 до 30 рублей.