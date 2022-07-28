28 июля 2022

Ограниченно годных к службе тюменцев примут в спецвойска

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники
Заключить контракт могут и тюменцы, не обладающие идеальным здоровьем Фото:

Заключить контракты и вступить в тюменские спецподразделения могут кандидаты, годные к военной службе с незначительными ограничениями. Информация об этом представлена на сайте мэрии Тобольска. В частности, ограничением не станет легкая степень плоскостопия или близорукости.

«Ведется отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту во вновь формируемые подразделения. Необходимые требования для граждан в запасе: прохождение военной службы, при наличии воинского звания — солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана. Возраст не старше 50 лет. Годность по состоянию здоровья — „годен“ и „годен с незначительными ограничениями“», — сообщается на сайте администрации Тобольска.

Незначительнее ограничения относят кандидатов к категории здоровья «Б». В нее входят люди с заболеваниями, которые не препятствуют призыву на службу. К примеру, легкие степени плоскостопия, близорукости и сколиоза.

Ранее URA.RU писало, что из Тюмени на службу отправилась очередная партия тюменских добровольцев в составе спецподразделений. Среди них оказалась и девушка, которая будет трудиться медсестрой.

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Заключить контракты и вступить в тюменские спецподразделения могут кандидаты, годные к военной службе с незначительными ограничениями. Информация об этом представлена на сайте мэрии Тобольска. В частности, ограничением не станет легкая степень плоскостопия или близорукости. «Ведется отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту во вновь формируемые подразделения. Необходимые требования для граждан в запасе: прохождение военной службы, при наличии воинского звания — солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана. Возраст не старше 50 лет. Годность по состоянию здоровья — „годен“ и „годен с незначительными ограничениями“», — сообщается на сайте администрации Тобольска. Незначительнее ограничения относят кандидатов к категории здоровья «Б». В нее входят люди с заболеваниями, которые не препятствуют призыву на службу. К примеру, легкие степени плоскостопия, близорукости и сколиоза. Ранее URA.RU писало, что из Тюмени на службу отправилась очередная партия тюменских добровольцев в составе спецподразделений. Среди них оказалась и девушка, которая будет трудиться медсестрой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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