Ограниченно годных к службе тюменцев примут в спецвойска

29 июля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Заключить контракт могут и тюменцы, не обладающие идеальным здоровьем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заключить контракты и вступить в тюменские спецподразделения могут кандидаты, годные к военной службе с незначительными ограничениями. Информация об этом представлена на сайте мэрии Тобольска. В частности, ограничением не станет легкая степень плоскостопия или близорукости. «Ведется отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту во вновь формируемые подразделения. Необходимые требования для граждан в запасе: прохождение военной службы, при наличии воинского звания — солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана. Возраст не старше 50 лет. Годность по состоянию здоровья — „годен“ и „годен с незначительными ограничениями“», — сообщается на сайте администрации Тобольска. Незначительнее ограничения относят кандидатов к категории здоровья «Б». В нее входят люди с заболеваниями, которые не препятствуют призыву на службу. К примеру, легкие степени плоскостопия, близорукости и сколиоза. Ранее URA.RU писало, что из Тюмени на службу отправилась очередная партия тюменских добровольцев в составе спецподразделений. Среди них оказалась и девушка, которая будет трудиться медсестрой.

Заключить контракты и вступить в тюменские спецподразделения могут кандидаты, годные к военной службе с незначительными ограничениями. Информация об этом представлена на сайте мэрии Тобольска. В частности, ограничением не станет легкая степень плоскостопия или близорукости. «Ведется отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту во вновь формируемые подразделения. Необходимые требования для граждан в запасе: прохождение военной службы, при наличии воинского звания — солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана. Возраст не старше 50 лет. Годность по состоянию здоровья — „годен“ и „годен с незначительными ограничениями“», — сообщается на сайте администрации Тобольска. Незначительнее ограничения относят кандидатов к категории здоровья «Б». В нее входят люди с заболеваниями, которые не препятствуют призыву на службу. К примеру, легкие степени плоскостопия, близорукости и сколиоза. Ранее URA.RU писало, что из Тюмени на службу отправилась очередная партия тюменских добровольцев в составе спецподразделений. Среди них оказалась и девушка, которая будет трудиться медсестрой.