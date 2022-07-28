Жительница Кургана пожаловалась на лечение ребенка по телефону

В Кургане врач не пришел на вызов к больному ребенку, но назначил лечение по телефону Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане больному ребенку врач без осмотра назначил лечение по телефону, предложив ждать ковидную бригаду для отбора анализа. Бригада в течение дня не приехала, написала написала мама пациента в городском паблике соцсети «ВКонтакте».

«В детском саду в группе у ребенка два подтвержденных случая ковид, болеют половина группы. Вызвали в 8:00 на дом врача, так как у дочери поднялась температура 39. До 13:00 честно ждали, врач не пришел. В 13:48 звонок на телефон от врача. […] Ответ врача гениальный: „Мы к вам не пойдем, вызываем ковид-бригаду, придут либо сегодня до вечера, либо завтра. Сейчас пейте что-то противовирусное, что у Вас есть“. […] А ребенка посмотреть не надо? Кожные покровы, горло, дыхание, общее состояние», — написала Елена Воденникова в группе «Нетипичный Курган» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, бригада в течение дня не приехала. Получить информацию по телефону 122 в тот же день женщина не смогла. 29 июля медики взяли мазок на коронавирус у ребенка. Маму предупредили, что если результат положительный, то уже через 10 минут врач принесет лекарства.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что после предоставления данных ребенка по обращению будет проведена проверка. «При вызове врача на дом выезжает бригада неотложной помощи. После осмотра на дому, при подозрении на COVID-19 у ребенка сразу берется тест методом ИХА. При положительном результате теста и протекании заболевания в форме, не требующей госпитализации, на дому выдаются лекарства. Информация о результате передается в COVID-бригаду, для ежедневного дистанционного наблюдения. По истечении 7 дней при отсутствии симптомов заболевания дети с родителями приходят на выписку в поликлинику по месту жительства. Если ребенок продолжает болеть, врач приходит на дом по вызову. Если тест отрицательный, ребенку назначается лечение врачом бригады неотложной помощи и ребенок наблюдается по месту жительства участковым педиатром», — уточнили в ведомстве.