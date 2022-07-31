31 июля 2022
29 июля 2022
28 июля 2022

Жители Салехарда боятся находиться в доме, в котором трещат стены

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, старый дом, деревянный барак
Жители Салезарда боятся за безопасность из-за треска в деревянном доме Фото:

Салехардцы обеспокоены состоянием дома по адресу переулок Строителей, 4, где у жильцов трещат стены и окна — они переживают за свою безопасность. Соответствующее сообщение появилось в telegram-канале «Нам по дороге. ЯМАЛ».

«Салехард, переулок Строителей дом 4, трещат стены и окна в квартирах. Находиться в квартире такого дома попросту небезопасно», — говорится в сообщении.

Также к посту прикрепили фотографии, на которых видно, что деревянный дом покосился. Снизу дома доски обломались и образовались провалы. В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее жители Салехарда жаловались на дом по улице Северная 2в. Там у жильцов провалился пол, а по ночам люди слышали треск.

Жители боятся за безопасность проживания в доме по адресу переулок Строителей, 4 в Салехарде
Состояние дома по адресу переулок Строителей, 4
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Салехардцы обеспокоены состоянием дома по адресу переулок Строителей, 4, где у жильцов трещат стены и окна — они переживают за свою безопасность. Соответствующее сообщение появилось в telegram-канале «Нам по дороге. ЯМАЛ». «Салехард, переулок Строителей дом 4, трещат стены и окна в квартирах. Находиться в квартире такого дома попросту небезопасно», — говорится в сообщении. Также к посту прикрепили фотографии, на которых видно, что деревянный дом покосился. Снизу дома доски обломались и образовались провалы. В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее жители Салехарда жаловались на дом по улице Северная 2в. Там у жильцов провалился пол, а по ночам люди слышали треск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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