Жители Салехарда боятся находиться в доме, в котором трещат стены

Салехардцы обеспокоены состоянием дома по адресу переулок Строителей, 4, где у жильцов трещат стены и окна — они переживают за свою безопасность. Соответствующее сообщение появилось в telegram-канале «Нам по дороге. ЯМАЛ».
«Салехард, переулок Строителей дом 4, трещат стены и окна в квартирах. Находиться в квартире такого дома попросту небезопасно», — говорится в сообщении.
Также к посту прикрепили фотографии, на которых видно, что деревянный дом покосился. Снизу дома доски обломались и образовались провалы. В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.
Ранее жители Салехарда жаловались на дом по улице Северная 2в. Там у жильцов провалился пол, а по ночам люди слышали треск.
Жители боятся за безопасность проживания в доме по адресу переулок Строителей, 4 в Салехарде
Telegram-канал «Нам по дороге. ЯМАЛ»
Состояние дома по адресу переулок Строителей, 4
Telegram-канал «Нам по дороге. ЯМАЛ»
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Салехардцы обеспокоены состоянием дома по адресу переулок Строителей, 4, где у жильцов трещат стены и окна — они переживают за свою безопасность. Соответствующее сообщение появилось в telegram-канале «Нам по дороге. ЯМАЛ». «Салехард, переулок Строителей дом 4, трещат стены и окна в квартирах. Находиться в квартире такого дома попросту небезопасно», — говорится в сообщении. Также к посту прикрепили фотографии, на которых видно, что деревянный дом покосился. Снизу дома доски обломались и образовались провалы. В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее жители Салехарда жаловались на дом по улице Северная 2в. Там у жильцов провалился пол, а по ночам люди слышали треск.