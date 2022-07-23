По словам местной жительницы, дом признан аварийным Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В одной из квартир в доме 2в по улице Северная в Салехарде (ЯНАО) провалился пол. Об этом местная жительница Светлана Мамуло сообщила в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».

«Упал пол в квартире на 10 см. Дом в ужасном состоянии, в квартирах плесень, ночами слышен треск, мыши, крысы одолевают, рушится потолок. Есть акт обследования дома от управляющей компании, все кратко и понятно написано, что дом рушится, несущие балки имеют разрушения, свай практически не осталось», — пишет автор поста.

В доме, который признан аварийным, живут в шести из восьми квартир. Пол провалился еще 9 июля. «Ничего абсолютно не происходит, обещали поднять пол, должна быть проверка из прокуратуры, но никто ничего не предпринимает. Наступит зима, и жить в квартире с провалившимся полом будет нереально», — добавила Мамуло.

Публикация вызвала бурное обсуждение. Под постом написано более полутора сотен комментариев. Пользователи рассуждают о распределении бюджетных средств и реализации жилищных программ. В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что жители улицы Ангальский мыс в Салехарде (ЯНАО) жалуются на провалившийся пол в общественном туалете общежития. По словам жителей дома, они обращались в управляющую компанию.

В квартире провалился пол «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»

По словам автора поста, пол провалился на 10 сантиметров «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»