Жители ЯНАО нашли способ, как заработать на деньгах

01 августа 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Жительница Нового Уренгоя просит за купюру с красивыми номерами более 50 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) продает купюры с красивыми номерами. За одну из банкнот женщина просит более 50 тысяч рублей, говорится в объявлении, которое разместили на сайте Avito. «Продаются деньги с красивыми номерами. Описание: 1000 рублей 1997 года продам за 55 000 рублей. А 500 рублей 1997 года за 5000 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Агентство попыталось связаться с продавцом для уточнения подробностей. Однако по номерам, размещенным на сайте, на звонки корреспондента не ответили. Ранее сообщалось, что предприниматель в ЯНАО выставил на продажу мини-нефтеперерабатывающий завод. Тогда продавец просил за производство площадью 2000 кв метров почти 200 млн рублей. Купюры с красивыми номерами Сайт Avito Деньги с красивыми номерами Сайт Avito

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) продает купюры с красивыми номерами. За одну из банкнот женщина просит более 50 тысяч рублей, говорится в объявлении, которое разместили на сайте Avito. «Продаются деньги с красивыми номерами. Описание: 1000 рублей 1997 года продам за 55 000 рублей. А 500 рублей 1997 года за 5000 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Агентство попыталось связаться с продавцом для уточнения подробностей. Однако по номерам, размещенным на сайте, на звонки корреспондента не ответили. Ранее сообщалось, что предприниматель в ЯНАО выставил на продажу мини-нефтеперерабатывающий завод. Тогда продавец просил за производство площадью 2000 кв метров почти 200 млн рублей.