Жители ЯНАО нашли способ, как заработать на деньгах

Жительница Нового Уренгоя просит за купюру с красивыми номерами более 50 тысяч рублей
Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) продает купюры с красивыми номерами. За одну из банкнот женщина просит более 50 тысяч рублей, говорится в объявлении, которое разместили на сайте Avito.
«Продаются деньги с красивыми номерами. Описание: 1000 рублей 1997 года продам за 55 000 рублей. А 500 рублей 1997 года за 5000 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Агентство попыталось связаться с продавцом для уточнения подробностей. Однако по номерам, размещенным на сайте, на звонки корреспондента не ответили.
Ранее сообщалось, что предприниматель в ЯНАО выставил на продажу мини-нефтеперерабатывающий завод. Тогда продавец просил за производство площадью 2000 кв метров почти 200 млн рублей.
Купюры с красивыми номерами
Деньги с красивыми номерами
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