31 июля 2022
29 июля 2022
28 июля 2022

Жители ЯНАО нашли способ, как заработать на деньгах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, две тысячи рублей, рубли
Жительница Нового Уренгоя просит за купюру с красивыми номерами более 50 тысяч рублей Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) продает купюры с красивыми номерами. За одну из банкнот женщина просит более 50 тысяч рублей, говорится в объявлении, которое разместили на сайте Avito.

«Продаются деньги с красивыми номерами. Описание: 1000 рублей 1997 года продам за 55 000 рублей. А 500 рублей 1997 года за 5000 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Агентство попыталось связаться с продавцом для уточнения подробностей. Однако по номерам, размещенным на сайте, на звонки корреспондента не ответили.

Ранее сообщалось, что предприниматель в ЯНАО выставил на продажу мини-нефтеперерабатывающий завод. Тогда продавец просил за производство площадью 2000 кв метров почти 200 млн рублей.

Купюры с красивыми номерами
Деньги с красивыми номерами
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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) продает купюры с красивыми номерами. За одну из банкнот женщина просит более 50 тысяч рублей, говорится в объявлении, которое разместили на сайте Avito. «Продаются деньги с красивыми номерами. Описание: 1000 рублей 1997 года продам за 55 000 рублей. А 500 рублей 1997 года за 5000 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Агентство попыталось связаться с продавцом для уточнения подробностей. Однако по номерам, размещенным на сайте, на звонки корреспондента не ответили. Ранее сообщалось, что предприниматель в ЯНАО выставил на продажу мини-нефтеперерабатывающий завод. Тогда продавец просил за производство площадью 2000 кв метров почти 200 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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