Зеленский готовит перестановки в силовом блоке

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Зеленский готовит большие кадровые перестановки
Зеленский готовит большие кадровые перестановки Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский готовит масштабные перестановки в силовых ведомствах страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатии и управлении институтами», — заявил Гончаренко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.

По данным украинского депутата, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может занять пост министра обороны. Действующий министр обороны Рустем Умеров, вероятно, перейдет на дипломатическую работу — его кандидатуру рассматривают на должность посла в США.

Информация о кадровых изменениях совпала с сегодняшним заявлением Зеленского о подготовке изменений как среди послов, так и внутри Украины. Однако украинский глава опроверг слухи о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, которые распространялись в украинских и зарубежных СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел изменения в составе высшего военного командования страны, утвердив нового главу сухопутных войск. Эти меры предприняты на фоне серьезного дефицита личного состава и необходимости интенсифицировать мобилизационные процессы. Должность командующего сухопутными войсками занял Геннадий Шаповалов.

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Президент Украины Владимир Зеленский готовит масштабные перестановки в силовых ведомствах страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатии и управлении институтами», — заявил Гончаренко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. По данным украинского депутата, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может занять пост министра обороны. Действующий министр обороны Рустем Умеров, вероятно, перейдет на дипломатическую работу — его кандидатуру рассматривают на должность посла в США. Информация о кадровых изменениях совпала с сегодняшним заявлением Зеленского о подготовке изменений как среди послов, так и внутри Украины. Однако украинский глава опроверг слухи о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, которые распространялись в украинских и зарубежных СМИ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел изменения в составе высшего военного командования страны, утвердив нового главу сухопутных войск. Эти меры предприняты на фоне серьезного дефицита личного состава и необходимости интенсифицировать мобилизационные процессы. Должность командующего сухопутными войсками занял Геннадий Шаповалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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