Президент Украины Владимир Зеленский готовит масштабные перестановки в силовых ведомствах страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатии и управлении институтами», — заявил Гончаренко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.
По данным украинского депутата, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может занять пост министра обороны. Действующий министр обороны Рустем Умеров, вероятно, перейдет на дипломатическую работу — его кандидатуру рассматривают на должность посла в США.
Информация о кадровых изменениях совпала с сегодняшним заявлением Зеленского о подготовке изменений как среди послов, так и внутри Украины. Однако украинский глава опроверг слухи о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, которые распространялись в украинских и зарубежных СМИ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел изменения в составе высшего военного командования страны, утвердив нового главу сухопутных войск. Эти меры предприняты на фоне серьезного дефицита личного состава и необходимости интенсифицировать мобилизационные процессы. Должность командующего сухопутными войсками занял Геннадий Шаповалов.
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