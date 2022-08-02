В Кремле раскрыли детали отдыха Путина в Сочи

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Отпуск Владимира Путина в Тыве, портрет, путин владимир, отдых, отпуск, река, рыбалка
Президент искупается в Сочи, если позволит график Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину во время поездки в Сочи может быть удастся искупаться, но это зависит от рабочего графика. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время конференц-колла.

На вопрос журналистов о программе президента в Сочи, а также о том, будет ли у Путина возможность окунуться в море, Песков ответил: «Это зависит от рабочего графика, иногда удается искупаться, иногда нет. График напряженный. В Сочи переговоры состоятся, много бесед и рабочих совещаний, которые непубличные, но происходят в большом количестве в течение дня».

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Президенту РФ Владимиру Путину во время поездки в Сочи может быть удастся искупаться, но это зависит от рабочего графика. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время конференц-колла. На вопрос журналистов о программе президента в Сочи, а также о том, будет ли у Путина возможность окунуться в море, Песков ответил: «Это зависит от рабочего графика, иногда удается искупаться, иногда нет. График напряженный. В Сочи переговоры состоятся, много бесед и рабочих совещаний, которые непубличные, но происходят в большом количестве в течение дня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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