В Кремле раскрыли детали отдыха Путина в Сочи

Президент искупается в Сочи, если позволит график Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президенту РФ Владимиру Путину во время поездки в Сочи может быть удастся искупаться, но это зависит от рабочего графика. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время конференц-колла.

На вопрос журналистов о программе президента в Сочи, а также о том, будет ли у Путина возможность окунуться в море, Песков ответил: «Это зависит от рабочего графика, иногда удается искупаться, иногда нет. График напряженный. В Сочи переговоры состоятся, много бесед и рабочих совещаний, которые непубличные, но происходят в большом количестве в течение дня».