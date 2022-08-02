В Кремле раскрыли детали отдыха Путина в Сочи

Президент искупается в Сочи, если позволит график
Президенту РФ Владимиру Путину во время поездки в Сочи может быть удастся искупаться, но это зависит от рабочего графика. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время конференц-колла.
На вопрос журналистов о программе президента в Сочи, а также о том, будет ли у Путина возможность окунуться в море, Песков ответил: «Это зависит от рабочего графика, иногда удается искупаться, иногда нет. График напряженный. В Сочи переговоры состоятся, много бесед и рабочих совещаний, которые непубличные, но происходят в большом количестве в течение дня».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»Подписаться