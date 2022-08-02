Тюменец незаконно вырубил деревья почти на 300 млн рублей

Житель Тюменской области получил в аренду лестные участки, предоставив ложные сведения о мотивах своей деятельности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Тюменской области незаконно вырубил в одном из районов Республики Алтай деревья породы «кедр» на сумму свыше 300 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в МВД России по Республике Алтай.

«Жителем Тюменской области была организована незаконная рубка лесных насаждений, в том числе деревьев породы „кедр“ на территории участкового лесничества, расположенного в Турочакском районе Республики Алтай. Ущерб, причиненный государственному лесному фонду Российской Федерации составил более 100 миллионов рублей. В производстве следственной части находится аналогичное уголовное дело, возбужденное по факту незаконной рубки, совершенной в период с ноября 2020 года по февраль 2022 года. Сумма ущерба составила около 230 миллионов рублей», — передает пресс-служба ведомства. Дела были объединены в одно производство, а ущерб составил 330 миллионов.

По предварительным данным, 48-летний тюменец в период с февраля по май 2022 года руководил золотодобывающей компанией, в планах которой было изучение недр, разведки и добычи россыпного золота. Предоставив ложные сведения о возможности осуществления такой деятельности, он получил лесные участки в аренду в целях заготовки древесины. Но только вот тюменец не собирался изучать полезные ископаемые недр Республики Алтай. В его планах была незаконная вырубка леса.

В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка и фиксация доказательств, а на имущество злоумышленника наложен арест. Тюменцу грозит до семи лет лишения свободы за незаконную вырубку лесов.