В августе жителей ЯНАО ждет осенняя погода

31 июля 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Температура опустится ниже +10 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе увеличится количество пасмурных и дождливых дней в августе. Сообщение об этом появилось на сайте Gismeteo. «1 августа температура воздуха — плюс 18 градусов, солнечно. Ночнью — плюс 10 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. До 12 августа столбик термометра днем будет опускаться до отметки в +17 градусов, а подниматься до +27 градусов. Начиная с 13 августа прогнозируются дожди. Днем температура будет держаться от +9 до + 15, ночью от 3 до 9 градусов со знаком плюс. К концу месяца столбик термометра покажет +18-19 днем, и до +10 ночью. URA.RU рассказывало о погоде в регионе. Весь июль погода была теплой, но дождливой.

В Ямало-Ненецком автономном округе увеличится количество пасмурных и дождливых дней в августе. Сообщение об этом появилось на сайте Gismeteo. «1 августа температура воздуха — плюс 18 градусов, солнечно. Ночнью — плюс 10 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. До 12 августа столбик термометра днем будет опускаться до отметки в +17 градусов, а подниматься до +27 градусов. Начиная с 13 августа прогнозируются дожди. Днем температура будет держаться от +9 до + 15, ночью от 3 до 9 градусов со знаком плюс. К концу месяца столбик термометра покажет +18-19 днем, и до +10 ночью. URA.RU рассказывало о погоде в регионе. Весь июль погода была теплой, но дождливой.