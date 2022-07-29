В августе жителей ЯНАО ждет осенняя погода

Температура опустится ниже +10 градусов
В Ямало-Ненецком автономном округе увеличится количество пасмурных и дождливых дней в августе. Сообщение об этом появилось на сайте Gismeteo.
«1 августа температура воздуха — плюс 18 градусов, солнечно. Ночнью — плюс 10 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. До 12 августа столбик термометра днем будет опускаться до отметки в +17 градусов, а подниматься до +27 градусов.
Начиная с 13 августа прогнозируются дожди. Днем температура будет держаться от +9 до + 15, ночью от 3 до 9 градусов со знаком плюс. К концу месяца столбик термометра покажет +18-19 днем, и до +10 ночью.
URA.RU рассказывало о погоде в регионе. Весь июль погода была теплой, но дождливой.
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