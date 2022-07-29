29 июля 2022
28 июля 2022

В августе жителей ЯНАО ждет осенняя погода

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подъем купола на строящийся храм «В честь новомученников и исповедников Церкви Русской». п.Варгаши , зонт, пасмурно, плохая погода, дождь, осень
Температура опустится ниже +10 градусов Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе увеличится количество пасмурных и дождливых дней в августе. Сообщение об этом появилось на сайте Gismeteo.

«1 августа температура воздуха — плюс 18 градусов, солнечно. Ночнью — плюс 10 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. До 12 августа столбик термометра днем будет опускаться до отметки в +17 градусов, а подниматься до +27 градусов.

Начиная с 13 августа прогнозируются дожди. Днем температура будет держаться от +9 до + 15, ночью от 3 до 9 градусов со знаком плюс. К концу месяца столбик термометра покажет +18-19 днем, и до +10 ночью.

URA.RU рассказывало о погоде в регионе. Весь июль погода была теплой, но дождливой.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»
Подписаться

В Ямало-Ненецком автономном округе увеличится количество пасмурных и дождливых дней в августе. Сообщение об этом появилось на сайте Gismeteo. «1 августа температура воздуха — плюс 18 градусов, солнечно. Ночнью — плюс 10 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. До 12 августа столбик термометра днем будет опускаться до отметки в +17 градусов, а подниматься до +27 градусов. Начиная с 13 августа прогнозируются дожди. Днем температура будет держаться от +9 до + 15, ночью от 3 до 9 градусов со знаком плюс. К концу месяца столбик термометра покажет +18-19 днем, и до +10 ночью. URA.RU рассказывало о погоде в регионе. Весь июль погода была теплой, но дождливой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...