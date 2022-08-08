08 августа 2022
07 августа 2022

Жителя ЯНАО убило упавшим на него погрузчиком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перевозка трех бурых медвежат из аэропорта Кольцово в Хабаровск. Екатеринбург, доставка, погрузка, груз, погрузчик, грузовой терминал, транспортировка, грузовой комплекс, транзит
Мужчина скончался от полученных травм Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) погиб из-за вилочного погрузчика, который упал на него с эвакуатора. Как сообщает окружное СУ СКР, происшествие случилось на территории оптовой базы.

«По предварительным данным следствия, в городе Новый Уренгой 8 августа 2022 года владелец вилочного погрузчика, сдававший его в аренду коммерческой организации, прибыл на территорию оптовой базы за своим имуществом. Так как мужчина не обладал навыками и правом управления погрузчиком, он обратился к рабочему общества с ограниченной ответственностью с просьбой, чтобы тот помог поместить транспортное средство на эвакуатор. Рабочий, также не обладавший правами управления, но имевший некоторый жизненный опыт по управлению и эксплуатации данным видом транспортных средств, согласился помочь. Управляя автопогрузчиком, он допустил его опрокидывание с кузова эвакуатора на находящегося рядом владельца, который контролировал процесс погрузки. От полученных телесных повреждений 62-летний мужчина погиб на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на данный момент следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, из-за которого погиб мужчина. «В рамках проверки будет дана оценка действиям лица, допустившего причинение смерти пострадавшему», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что в Салехарде водитель автокрана сбил женщину неподалеку от пешеходного перехода. От полученных повреждений пешеход скончался в больнице.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) погиб из-за вилочного погрузчика, который упал на него с эвакуатора. Как сообщает окружное СУ СКР, происшествие случилось на территории оптовой базы. «По предварительным данным следствия, в городе Новый Уренгой 8 августа 2022 года владелец вилочного погрузчика, сдававший его в аренду коммерческой организации, прибыл на территорию оптовой базы за своим имуществом. Так как мужчина не обладал навыками и правом управления погрузчиком, он обратился к рабочему общества с ограниченной ответственностью с просьбой, чтобы тот помог поместить транспортное средство на эвакуатор. Рабочий, также не обладавший правами управления, но имевший некоторый жизненный опыт по управлению и эксплуатации данным видом транспортных средств, согласился помочь. Управляя автопогрузчиком, он допустил его опрокидывание с кузова эвакуатора на находящегося рядом владельца, который контролировал процесс погрузки. От полученных телесных повреждений 62-летний мужчина погиб на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что на данный момент следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, из-за которого погиб мужчина. «В рамках проверки будет дана оценка действиям лица, допустившего причинение смерти пострадавшему», — подчеркнули там. Ранее сообщалось, что в Салехарде водитель автокрана сбил женщину неподалеку от пешеходного перехода. От полученных повреждений пешеход скончался в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...