05 августа 2022
04 августа 2022

В Салехарде скончалась женщина, которую сбил автокран

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина умерла в больнице (фото из архива) Фото:

Женщина, которую сбил автокран «Урал» неподалеку от пешеходного перехода в Салехарде (ЯНАО), скончалась. Об этом журналистам рассказали в ОМВД России по Салехарду.

«От полученных повреждений пешеход скончался в больнице», — приводит сообщение ведомства МК «Ямал». ДТП произошло 5 августа на улице Маяковского.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде водитель автокрана сбил женщину. Пострадавшую с травмами доставили в окружную больницу города.

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Женщина, которую сбил автокран «Урал» неподалеку от пешеходного перехода в Салехарде (ЯНАО), скончалась. Об этом журналистам рассказали в ОМВД России по Салехарду. «От полученных повреждений пешеход скончался в больнице», — приводит сообщение ведомства МК «Ямал». ДТП произошло 5 августа на улице Маяковского. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде водитель автокрана сбил женщину. Пострадавшую с травмами доставили в окружную больницу города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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