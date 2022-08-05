В Салехарде скончалась женщина, которую сбил автокран

Женщина умерла в больнице (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Женщина, которую сбил автокран «Урал» неподалеку от пешеходного перехода в Салехарде (ЯНАО), скончалась. Об этом журналистам рассказали в ОМВД России по Салехарду.

«От полученных повреждений пешеход скончался в больнице», — приводит сообщение ведомства МК «Ямал». ДТП произошло 5 августа на улице Маяковского.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде водитель автокрана сбил женщину. Пострадавшую с травмами доставили в окружную больницу города.