В комментариях подписчики группы порадовались за рыбака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюменской области поймал рыбу размером с ребенка. Соответствующий пост с фотографией был опубликован в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Село Борки. Река Тура вечер, 1,5 килограмм», — написал автор поста Владимир Подчувалов.

Комментаторы заинтересовались, на что можно поймать такой улов. «На что такая красотка взяла?», — поинтересовался Артем Лазаренко. Некоторые заметили, что ребенок удивлен размеру пойманной рыбы. «Мелкий в шоке. Эти 1,5 килограмм для него по размерам, как для меня 20», — прокомментировал Александр Камальдинов. Остальные подписчики порадовались за рыбака.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области мужчина выловил больших судака и щуку. Также он раскрыл место своего улова. Другой тюменец отправился на рыбалку в ХМАО и выловил там огромных рыб.