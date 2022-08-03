Рыбаку улыбнулась удача в окрестностях Сургута
Тюменец Иван Долгополов поймал несколько крупных рыб в окрестностях Сургута. Своим уловом рыбак похвастался в группе «Ишимский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».
«Сгонял на разведку в Сургут. Рыбка присутствует, как и насекомые», — написал тюменец. Судя по фото, Долгополову удалось поймать щуку и судака.
Ранее URA.RU писало о самых рыбных местах Тюменской области. В них водятся щука, окунь, лещ, язь, караси, карпы, ротан и плотва.
Тюменцу удалось поймать крупного судака…
… и щуку
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