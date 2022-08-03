Тюменец приехал в ХМАО и выловил огромную рыбу. Фото

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Клипарт 4. Нижневартовск, река, природа, рыбалка, водоем
Рыбаку улыбнулась удача в окрестностях Сургута Фото:

Тюменец Иван Долгополов поймал несколько крупных рыб в окрестностях Сургута. Своим уловом рыбак похвастался в группе «Ишимский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».

«Сгонял на разведку в Сургут. Рыбка присутствует, как и насекомые», — написал тюменец. Судя по фото, Долгополову удалось поймать щуку и судака.

Ранее URA.RU писало о самых рыбных местах Тюменской области. В них водятся щука, окунь, лещ, язь, караси, карпы, ротан и плотва.

Тюменцу удалось поймать крупного судака…
Фото:
… и щуку
Фото:
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Тюменец Иван Долгополов поймал несколько крупных рыб в окрестностях Сургута. Своим уловом рыбак похвастался в группе «Ишимский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте». «Сгонял на разведку в Сургут. Рыбка присутствует, как и насекомые», — написал тюменец. Судя по фото, Долгополову удалось поймать щуку и судака. Ранее URA.RU писало о самых рыбных местах Тюменской области. В них водятся щука, окунь, лещ, язь, караси, карпы, ротан и плотва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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