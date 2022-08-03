Тюменец приехал в ХМАО и выловил огромную рыбу. Фото

03 августа 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Рыбаку улыбнулась удача в окрестностях Сургута Фото: Александр Елизаров © URA.RU Тюменец Иван Долгополов поймал несколько крупных рыб в окрестностях Сургута. Своим уловом рыбак похвастался в группе «Ишимский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте». «Сгонял на разведку в Сургут. Рыбка присутствует, как и насекомые», — написал тюменец. Судя по фото, Долгополову удалось поймать щуку и судака. Ранее URA.RU писало о самых рыбных местах Тюменской области. В них водятся щука, окунь, лещ, язь, караси, карпы, ротан и плотва. Тюменцу удалось поймать крупного судака… Фото: группа «Ишимский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте» … и щуку Фото: группа «Ишимский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте»

Тюменец Иван Долгополов поймал несколько крупных рыб в окрестностях Сургута. Своим уловом рыбак похвастался в группе «Ишимский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте». «Сгонял на разведку в Сургут. Рыбка присутствует, как и насекомые», — написал тюменец. Судя по фото, Долгополову удалось поймать щуку и судака. Ранее URA.RU писало о самых рыбных местах Тюменской области. В них водятся щука, окунь, лещ, язь, караси, карпы, ротан и плотва.