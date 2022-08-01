Такой улов рыбак поймал на реке Иртыш
Тюменец похвастался крупным уловом на реке Иртыш. Фотографиями огромного судака и большой щуки мужчина поделился в социальных сетях.
«Воды на Иртыше еще много, но судак поклевывает, щука тоже. Рыбные боги услышали наконец-то и дали возможность пофоткаться с крупными экземплярами», — написал Сергей Иванов.
В комментариях к опубликованному посту с фотографиями в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте» тюменцы назвали Сергея везунчиком. «Повезло», — написал Владимир Тарасов. «Да ты пипец удачливый», — прокомментировал Родион Мустафин.
Ранее URA.RU писало о самых рыбных местах Тюменской области. Любители порыбачить смогут добыть как мирную, так и хищную рыбу.
Тюменец поймал большую рыбу на реке Иртыш
Тюменец поймал большую рыбу на реке Иртыш
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