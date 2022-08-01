01 августа 2022

Тюменец поймал огромных судака и щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав на сапбордах. Тюмень, вода, рыбак, лето, отдых на воде, рыболов, река, активный отдых, туризм
Такой улов рыбак поймал на реке Иртыш Фото:

Тюменец похвастался крупным уловом на реке Иртыш. Фотографиями огромного судака и большой щуки мужчина поделился в социальных сетях.

«Воды на Иртыше еще много, но судак поклевывает, щука тоже. Рыбные боги услышали наконец-то и дали возможность пофоткаться с крупными экземплярами», — написал Сергей Иванов.

В комментариях к опубликованному посту с фотографиями в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте» тюменцы назвали Сергея везунчиком. «Повезло», — написал Владимир Тарасов. «Да ты пипец удачливый», — прокомментировал Родион Мустафин.

Ранее URA.RU писало о самых рыбных местах Тюменской области. Любители порыбачить смогут добыть как мирную, так и хищную рыбу.

Тюменец поймал большую рыбу на реке Иртыш
Тюменец поймал большую рыбу на реке Иртыш

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Тюменец похвастался крупным уловом на реке Иртыш. Фотографиями огромного судака и большой щуки мужчина поделился в социальных сетях. «Воды на Иртыше еще много, но судак поклевывает, щука тоже. Рыбные боги услышали наконец-то и дали возможность пофоткаться с крупными экземплярами», — написал Сергей Иванов. В комментариях к опубликованному посту с фотографиями в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте» тюменцы назвали Сергея везунчиком. «Повезло», — написал Владимир Тарасов. «Да ты пипец удачливый», — прокомментировал Родион Мустафин. Ранее URA.RU писало о самых рыбных местах Тюменской области. Любители порыбачить смогут добыть как мирную, так и хищную рыбу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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