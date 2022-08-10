В Кургане эпидемиологи заявили о плохих пробах воды на пляжах

11 августа 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Вода в реке Тобол не соответствует нормам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские эпидемиологи рекомендуют воздержаться от купания на пляжах Бульвар солнечный и «Бабьи пески». Об этом сообщает администрация города Кургана. «Пробы воды, взятые на популярных у курганцев пляжей, серьезно ухудшились», — говорится в релизе. По информации эпидемиологов, это вызвано установившейся в Кургане жаркой погодой. И хотя данное явление не представляет серьезной опасности для человека, что именно было найдено в воде в администрации города не сообщили, но порекомендовали жителям воздержаться от купания. На прошлой неделе стало известно, что в районе пляжа «Бабьи пески» были обнаружены токсичные отходы. В администрации города так же сообщили, что центр гигиены и эпидемиологии каждые 10 дней проводит отборы проб воды. О возможности возобновить купания в данных местах отдыха жители города будут проинформированы дополнительно.

Курганские эпидемиологи рекомендуют воздержаться от купания на пляжах Бульвар солнечный и «Бабьи пески». Об этом сообщает администрация города Кургана. «Пробы воды, взятые на популярных у курганцев пляжей, серьезно ухудшились», — говорится в релизе. По информации эпидемиологов, это вызвано установившейся в Кургане жаркой погодой. И хотя данное явление не представляет серьезной опасности для человека, что именно было найдено в воде в администрации города не сообщили, но порекомендовали жителям воздержаться от купания. На прошлой неделе стало известно, что в районе пляжа «Бабьи пески» были обнаружены токсичные отходы. В администрации города так же сообщили, что центр гигиены и эпидемиологии каждые 10 дней проводит отборы проб воды. О возможности возобновить купания в данных местах отдыха жители города будут проинформированы дополнительно.