10 августа 2022

В Кургане эпидемиологи заявили о плохих пробах воды на пляжах

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Пляж Бабьи пески. Курган, отпуск, пляж бабьи пески, лето, река тобол, отдых на воде, жара, пляжный песок
Вода в реке Тобол не соответствует нормам Фото:

Курганские эпидемиологи рекомендуют воздержаться от купания на пляжах Бульвар солнечный и «Бабьи пески». Об этом сообщает администрация города Кургана.

«Пробы воды, взятые на популярных у курганцев пляжей, серьезно ухудшились», — говорится в релизе. По информации эпидемиологов, это вызвано установившейся в Кургане жаркой погодой.

И хотя данное явление не представляет серьезной опасности для человека, что именно было найдено в воде в администрации города не сообщили, но порекомендовали жителям воздержаться от купания. На прошлой неделе стало известно, что в районе пляжа «Бабьи пески» были обнаружены токсичные отходы.

В администрации города так же сообщили, что центр гигиены и эпидемиологии каждые 10 дней проводит отборы проб воды. О возможности возобновить купания в данных местах отдыха жители города будут проинформированы дополнительно.

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Курганские эпидемиологи рекомендуют воздержаться от купания на пляжах Бульвар солнечный и «Бабьи пески». Об этом сообщает администрация города Кургана. «Пробы воды, взятые на популярных у курганцев пляжей, серьезно ухудшились», — говорится в релизе. По информации эпидемиологов, это вызвано установившейся в Кургане жаркой погодой. И хотя данное явление не представляет серьезной опасности для человека, что именно было найдено в воде в администрации города не сообщили, но порекомендовали жителям воздержаться от купания. На прошлой неделе стало известно, что в районе пляжа «Бабьи пески» были обнаружены токсичные отходы. В администрации города так же сообщили, что центр гигиены и эпидемиологии каждые 10 дней проводит отборы проб воды. О возможности возобновить купания в данных местах отдыха жители города будут проинформированы дополнительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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