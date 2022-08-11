6% тюменцев считают необычным требование к сотрудникам исполнять корпоративный гимн Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы рассказали о самых странных требованиях со стороны работодателей, с которыми они сталкивались. Данную информацию URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Зарплата.ру».

«Больше всего респондентов (27%) отмечает как странный контроль рабочего времени — необходимость отпрашиваться на перерывы, перекуры, походы на обед и в туалет. Совместный поход на обед всем отделом назвали в числе необычных требований 19% тюменцев. Обязательное участие в корпоративных спортивных активностях — 12%, а подбор одежды (цвет, стиль), согласно корпоративным правилам считает странным 11% респондентов. Запрет на еду, питье и содержание на рабочем столе личных вещей отметили 10% тюменцев», — передает пресс-служба компании.

Также шесть процентов тюменцев считает необычным требование к сотрудникам исполнять корпоративный гимн или же другую композицию, которая принята в компании. Сниматься для социальных сетей в числе странных правил считают пять процентов работающих жителей региона.

Обязательные настольные игры с коллегами посчитали необычным требованием три процента респондентов. Два процента упомянули кормление и уход за животными в компании, а один процент не понимает необходимости корпоративных переписок.