Возле тюменской набережной был найден труп 52-летнего мужчины

15 августа 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Следов насильственной смерти на теле тюменца нет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Возле набережной в Тюмени был найден труп мужчины 1970 года рождения. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете по Тюменской области. «13 августа 2022 года в реке Тура, у причала со стороны Масловского взвоза в городе Тюмени обнаружено тело местного жителя 1970 года рождения. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено», — сообщили в ведомстве. Тело тюменца было найдено спасателями службы экстренного реагирования и передано в правоохранительные органы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы. Сотрудниками следственного комитета проведен осмотр места происшествия. Ранее URA.RU писало о том, что в озере в самом криминальном районе Тюмени был найден труп мужчины. С начала купального сезона на водоемах в области утонуло пятеро детей. Также агентство подготовило правила для оказания пострадавшим на воде первой помощи.

Возле набережной в Тюмени был найден труп мужчины 1970 года рождения. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете по Тюменской области. «13 августа 2022 года в реке Тура, у причала со стороны Масловского взвоза в городе Тюмени обнаружено тело местного жителя 1970 года рождения. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено», — сообщили в ведомстве. Тело тюменца было найдено спасателями службы экстренного реагирования и передано в правоохранительные органы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы. Сотрудниками следственного комитета проведен осмотр места происшествия. Ранее URA.RU писало о том, что в озере в самом криминальном районе Тюмени был найден труп мужчины. С начала купального сезона на водоемах в области утонуло пятеро детей. Также агентство подготовило правила для оказания пострадавшим на воде первой помощи.