14 августа 2022

Возле тюменской набережной был найден труп 52-летнего мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная летом. Тюмень, пешеходный мост, мост влюбленных, набережная тюмени, набережная туры
Следов насильственной смерти на теле тюменца нет Фото:

Возле набережной в Тюмени был найден труп мужчины 1970 года рождения. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете по Тюменской области.

«13 августа 2022 года в реке Тура, у причала со стороны Масловского взвоза в городе Тюмени обнаружено тело местного жителя 1970 года рождения. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Тело тюменца было найдено спасателями службы экстренного реагирования и передано в правоохранительные органы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы. Сотрудниками следственного комитета проведен осмотр места происшествия.

Ранее URA.RU писало о том, что в озере в самом криминальном районе Тюмени был найден труп мужчины. С начала купального сезона на водоемах в области утонуло пятеро детей. Также агентство подготовило правила для оказания пострадавшим на воде первой помощи.

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Возле набережной в Тюмени был найден труп мужчины 1970 года рождения. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете по Тюменской области. «13 августа 2022 года в реке Тура, у причала со стороны Масловского взвоза в городе Тюмени обнаружено тело местного жителя 1970 года рождения. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено», — сообщили в ведомстве. Тело тюменца было найдено спасателями службы экстренного реагирования и передано в правоохранительные органы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы. Сотрудниками следственного комитета проведен осмотр места происшествия. Ранее URA.RU писало о том, что в озере в самом криминальном районе Тюмени был найден труп мужчины. С начала купального сезона на водоемах в области утонуло пятеро детей. Также агентство подготовило правила для оказания пострадавшим на воде первой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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