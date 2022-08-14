Возле тюменской набережной был найден труп 52-летнего мужчины

Возле набережной в Тюмени был найден труп мужчины 1970 года рождения. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете по Тюменской области.
«13 августа 2022 года в реке Тура, у причала со стороны Масловского взвоза в городе Тюмени обнаружено тело местного жителя 1970 года рождения. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено», — сообщили в ведомстве.
Тело тюменца было найдено спасателями службы экстренного реагирования и передано в правоохранительные органы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы. Сотрудниками следственного комитета проведен осмотр места происшествия.
Ранее URA.RU писало о том, что в озере в самом криминальном районе Тюмени был найден труп мужчины. С начала купального сезона на водоемах в области утонуло пятеро детей. Также агентство подготовило правила для оказания пострадавшим на воде первой помощи.
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