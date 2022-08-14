Курганская компания выпускает замену углю из отходов

В компании отметили, что их биотопливо эффективнее каменного угля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области власти региона выделили 4,3 млн рублей господдержки компании «Курганлеспром», которая выпускает биотопливо, превышающее по эффективности уголь. Об этом URA.RU сообщили в компании.

«Компания проплатила первоначальный взнос пять миллионов рублей. Когда завод приехал сюда, мы его запустили, отчитались в Фонде поддержки, и получили субсидию от правительства области — 4,3 миллиона рублей», — сообщил заместитель ООО «Курганлеспром» Михаил Болтнев.

Представители компании начали выпускать пеллеты — биотопливо, получаемое из отходов лесопильных производств и сельского хозяйства. По данным организации, эффективность пеллет больше, чем у каменного угля. Оборудование для производства биотоплива приобрели в 2022 году.

Болтнев отметил, что продукцией компании уже пользуется организация из Челябинска. По его словам, в Половинском и Звериноголовском районах Курганской области с помощью биотоплива отапливают школы и детсады. Представители компании планируют в дальнейшем использовать в производстве горбыль, чтобы работать практически безотходно.