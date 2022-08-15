Президент Путин назначил трех судей в Курганской области

16 августа 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Путин назначил руководителей двух районных судов и нового судью в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области указом президента РФ назначены три судьи. Соответствующий указ появился на сайте официальной правовой информации. «Назначить <…>: председателем Варгашинского районного суда Катиркина Владимира Борисовича, заместителем председателя Кетовского районного суда Белоусова Дмитрия Валерьевича», — гласит документ. Должности в районных судах распределяют в рамках 6-летнего срока полномочий. Судьей Курганского городского суда назначена Суханова Татьяна Викторовна. Указ о назначениях был подписан президентом Владимиром Путиным 15 августа. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганском областном суде назначили временного председателя. Исполняющим обязанности после ухода Сергея Кабанькова стал Андрей Роот.

В Курганской области указом президента РФ назначены три судьи. Соответствующий указ появился на сайте официальной правовой информации. «Назначить <…>: председателем Варгашинского районного суда Катиркина Владимира Борисовича, заместителем председателя Кетовского районного суда Белоусова Дмитрия Валерьевича», — гласит документ. Должности в районных судах распределяют в рамках 6-летнего срока полномочий. Судьей Курганского городского суда назначена Суханова Татьяна Викторовна. Указ о назначениях был подписан президентом Владимиром Путиным 15 августа. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганском областном суде назначили временного председателя. Исполняющим обязанности после ухода Сергея Кабанькова стал Андрей Роот.