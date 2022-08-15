15 августа 2022

Президент Путин назначил трех судей в Курганской области

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Судебное по административному делу Дмитрия Ильтякова. Курган , зал суда, судебное заседание, суд
Путин назначил руководителей двух районных судов и нового судью в Кургане Фото:

В Курганской области указом президента РФ назначены три судьи. Соответствующий указ появился на сайте официальной правовой информации.

«Назначить <…>: председателем Варгашинского районного суда Катиркина Владимира Борисовича, заместителем председателя Кетовского районного суда Белоусова Дмитрия Валерьевича», — гласит документ. Должности в районных судах распределяют в рамках 6-летнего срока полномочий.

Судьей Курганского городского суда назначена Суханова Татьяна Викторовна. Указ о назначениях был подписан президентом Владимиром Путиным 15 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганском областном суде назначили временного председателя. Исполняющим обязанности после ухода Сергея Кабанькова стал Андрей Роот.

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В Курганской области указом президента РФ назначены три судьи. Соответствующий указ появился на сайте официальной правовой информации. «Назначить <…>: председателем Варгашинского районного суда Катиркина Владимира Борисовича, заместителем председателя Кетовского районного суда Белоусова Дмитрия Валерьевича», — гласит документ. Должности в районных судах распределяют в рамках 6-летнего срока полномочий. Судьей Курганского городского суда назначена Суханова Татьяна Викторовна. Указ о назначениях был подписан президентом Владимиром Путиным 15 августа. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганском областном суде назначили временного председателя. Исполняющим обязанности после ухода Сергея Кабанькова стал Андрей Роот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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