Президент Путин назначил трех судей в Курганской области

В Курганской области указом президента РФ назначены три судьи. Соответствующий указ появился на сайте официальной правовой информации.
«Назначить <…>: председателем Варгашинского районного суда Катиркина Владимира Борисовича, заместителем председателя Кетовского районного суда Белоусова Дмитрия Валерьевича», — гласит документ. Должности в районных судах распределяют в рамках 6-летнего срока полномочий.
Судьей Курганского городского суда назначена Суханова Татьяна Викторовна. Указ о назначениях был подписан президентом Владимиром Путиным 15 августа.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганском областном суде назначили временного председателя. Исполняющим обязанности после ухода Сергея Кабанькова стал Андрей Роот.
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