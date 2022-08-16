Тюменка засудила полицейских, обвинивших ее в пьяном вождении

17 августа 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Тюменке понадобилось несколько судов, чтобы доказать, что обвинения силовиков в ее адрес были беспочвенны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Тюмени выиграла суд с управлением МВД по Тюменской области, оспорив обвинение в пьяном вождении, и получила от силовиков 120 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В июле 2021 года наряд ДПС остановил тюменку на улице Герцена. Инспекторы почувствовали запах алкоголя и отправили женщину на медосвидетельствование. В результате ее оштрафовали и лишил водительского удостоверения. Спустя несколько судов тюменка смогла доказать, что процедура прошла с нарушениями и выиграла процесс против УМВД области», — рассказали в пресс-службе. Судебные тяжбы затянулись на месяцы. Сначала тюменка через адвокатов обжаловала решение, отдав за это 100 000 рублей адвокатам. Ее также признали виновной в пьяном вождении, но уже с отметкой, что действия не содержали уголовно наказуемого деяния. Это женщину не устроило и юристы подали кассацию в Челябинск, которую выиграли. По итогу дело вновь рассмотрели в Тюмени и отменили первоначальное решение суда. Было установлено, что в материалах дела нет акта медицинского освидетельствования. Кроме того, исследование крови тюменки провели не по правилам. В результате женщина отсудила у управления МВД Тюменской области расходы на адвокатов и компенсацию морального вреда. В целом водитель получила 120 тысяч рублей.

Жительница Тюмени выиграла суд с управлением МВД по Тюменской области, оспорив обвинение в пьяном вождении, и получила от силовиков 120 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В июле 2021 года наряд ДПС остановил тюменку на улице Герцена. Инспекторы почувствовали запах алкоголя и отправили женщину на медосвидетельствование. В результате ее оштрафовали и лишил водительского удостоверения. Спустя несколько судов тюменка смогла доказать, что процедура прошла с нарушениями и выиграла процесс против УМВД области», — рассказали в пресс-службе. Судебные тяжбы затянулись на месяцы. Сначала тюменка через адвокатов обжаловала решение, отдав за это 100 000 рублей адвокатам. Ее также признали виновной в пьяном вождении, но уже с отметкой, что действия не содержали уголовно наказуемого деяния. Это женщину не устроило и юристы подали кассацию в Челябинск, которую выиграли. По итогу дело вновь рассмотрели в Тюмени и отменили первоначальное решение суда. Было установлено, что в материалах дела нет акта медицинского освидетельствования. Кроме того, исследование крови тюменки провели не по правилам. В результате женщина отсудила у управления МВД Тюменской области расходы на адвокатов и компенсацию морального вреда. В целом водитель получила 120 тысяч рублей.