В ЯНАО с начала года без вести пропали десятки человек

18 августа 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

С марта по август в ЯНАО пропали десятки человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU С начала 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа пропали десятки человек. Как сообщил URA.RU руководитель поисково-спасательного отряда «Ямал» Игорь Заборовский, в округе без вести пропало больше 60 человек. «С марта по август текущего года в ЯНАО без вести пропал 61 человек. Больше всего заявок было зафиксировано в апреле — 15 человек», — рассказал он. Заборовский добавил, что за этот период было найдено живыми 46 человек, из них 12 несовершеннолетних. Также найдены погибшими пять человек. Не удалось найти девять человек. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут мужчину, пропавшего два года назад. В июне 2020 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками и с того времени информация о его местонахождении неизвестна.

С начала 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа пропали десятки человек. Как сообщил URA.RU руководитель поисково-спасательного отряда «Ямал» Игорь Заборовский, в округе без вести пропало больше 60 человек. «С марта по август текущего года в ЯНАО без вести пропал 61 человек. Больше всего заявок было зафиксировано в апреле — 15 человек», — рассказал он. Заборовский добавил, что за этот период было найдено живыми 46 человек, из них 12 несовершеннолетних. Также найдены погибшими пять человек. Не удалось найти девять человек. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут мужчину, пропавшего два года назад. В июне 2020 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками и с того времени информация о его местонахождении неизвестна.