В ЯНАО с начала года без вести пропали десятки человек

С начала 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа пропали десятки человек. Как сообщил URA.RU руководитель поисково-спасательного отряда «Ямал» Игорь Заборовский, в округе без вести пропало больше 60 человек.
«С марта по август текущего года в ЯНАО без вести пропал 61 человек. Больше всего заявок было зафиксировано в апреле — 15 человек», — рассказал он.
Заборовский добавил, что за этот период было найдено живыми 46 человек, из них 12 несовершеннолетних. Также найдены погибшими пять человек. Не удалось найти девять человек.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут мужчину, пропавшего два года назад. В июне 2020 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками и с того времени информация о его местонахождении неизвестна.
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