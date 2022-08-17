17 августа 2022
16 августа 2022

В ЯНАО с начала года без вести пропали десятки человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
С марта по август в ЯНАО пропали десятки человек Фото:

С начала 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа пропали десятки человек. Как сообщил URA.RU руководитель поисково-спасательного отряда «Ямал» Игорь Заборовский, в округе без вести пропало больше 60 человек.

«С марта по август текущего года в ЯНАО без вести пропал 61 человек. Больше всего заявок было зафиксировано в апреле — 15 человек», — рассказал он.

Заборовский добавил, что за этот период было найдено живыми 46 человек, из них 12 несовершеннолетних. Также найдены погибшими пять человек. Не удалось найти девять человек.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут мужчину, пропавшего два года назад. В июне 2020 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками и с того времени информация о его местонахождении неизвестна.

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С начала 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа пропали десятки человек. Как сообщил URA.RU руководитель поисково-спасательного отряда «Ямал» Игорь Заборовский, в округе без вести пропало больше 60 человек. «С марта по август текущего года в ЯНАО без вести пропал 61 человек. Больше всего заявок было зафиксировано в апреле — 15 человек», — рассказал он. Заборовский добавил, что за этот период было найдено живыми 46 человек, из них 12 несовершеннолетних. Также найдены погибшими пять человек. Не удалось найти девять человек. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут мужчину, пропавшего два года назад. В июне 2020 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками и с того времени информация о его местонахождении неизвестна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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