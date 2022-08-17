Курганские топ-менеджеры собираются поехать за границу

Предприниматели Курганской области отправятся с бизнес-миссией в Республику Таджикистан. В ходе рабочей поездки планируется посещение крупных производств. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТТП) города Кургана Илья Назаренко.
«В рамках международной бизнес-миссии в Таджикистан запланировано посещение завода по производству азота и аммиачной селитры, ГЭС, предприятие по добычи камня и производству керамической плитки. Также внимание традиционно будет оказано торговле овощами и фруктами», — сказал Назаренко. Бизнес-миссия пройдет в октябре в городах Душанбе и Бохтар (бывший Курган-Тюбе — прим. ред) Республики Таджикистан.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Предприниматели Курганской области отправятся с бизнес-миссией в Республику Таджикистан. В ходе рабочей поездки планируется посещение крупных производств. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТТП) города Кургана Илья Назаренко. «В рамках международной бизнес-миссии в Таджикистан запланировано посещение завода по производству азота и аммиачной селитры, ГЭС, предприятие по добычи камня и производству керамической плитки. Также внимание традиционно будет оказано торговле овощами и фруктами», — сказал Назаренко. Бизнес-миссия пройдет в октябре в городах Душанбе и Бохтар (бывший Курган-Тюбе — прим. ред) Республики Таджикистан. Ранее URA.RU писало, что на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Торгово-промышленная палата Кургана подписала соглашение о сотрудничестве с ТПП Хатлонской области Таджикистана. Также сообщалось, что курганские бизнесмены поедут в Беларусь на международную выставку ЖКХ. Мероприятие пройдет с 21 по 23 сентября в Минске. Поддержку в поездках в дружественные страны предпринимателям оказывает правительство Курганской области.