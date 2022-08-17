Тюменским силовикам готовы платить зарплаты в 100 тысяч рублей

18 августа 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

В Росгвардии объявили о наборе сотрудников в ОМОН Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Управление Росгвардии по Тюменской области ищет сотрудников в отряд мобильный особого назначения (ОМОН). Силовикам в ведомстве готовы платить от 35 до 100 тыс. рублей. Об этом сообщает официальный канал администрации Тобольска в мессенджере Viber «Вести Тобольск Администрация». «ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области приглашает на службу сотрудников отряда мобильного особого назначения. Денежное довольствие от 35 — 100 тысяч рублей (от должности)», — указано в сообщении тобольской администрации. Помимо высоких зарплат, будущим сотрудникам ОМОН в Росгвардии обещают компенсацию за наем жилья, бесплатное образование в ВУЗах системы МВД, бесплатное медобслуживание, льготные отпуска и т. д. При этом к кандидатам на службу в Росгвардии предъявляют определенные требования. «Возраст до 35 лет (после службы по призыву); отсутствие медицинских ограничений и судимости; высшее или среднее специальное образование; желание служить на благо Отечества и быть готовым к служебным командировкам», — указано в публикации администрации Тобольска.

Управление Росгвардии по Тюменской области ищет сотрудников в отряд мобильный особого назначения (ОМОН). Силовикам в ведомстве готовы платить от 35 до 100 тыс. рублей. Об этом сообщает официальный канал администрации Тобольска в мессенджере Viber «Вести Тобольск Администрация». «ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области приглашает на службу сотрудников отряда мобильного особого назначения. Денежное довольствие от 35 — 100 тысяч рублей (от должности)», — указано в сообщении тобольской администрации. Помимо высоких зарплат, будущим сотрудникам ОМОН в Росгвардии обещают компенсацию за наем жилья, бесплатное образование в ВУЗах системы МВД, бесплатное медобслуживание, льготные отпуска и т. д. При этом к кандидатам на службу в Росгвардии предъявляют определенные требования. «Возраст до 35 лет (после службы по призыву); отсутствие медицинских ограничений и судимости; высшее или среднее специальное образование; желание служить на благо Отечества и быть готовым к служебным командировкам», — указано в публикации администрации Тобольска.