На главной площади Кургана вырубят деревья

В центре города уберут больные деревья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на центральной площади вырубят часть деревьев. Под снос попадут засохшие и больные липы. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова.

«Исследовали состояние деревьев, которые находятся на площади имени Ленина. Было принято решение убрать засохшие и больные липы», — сообщила мэр в эфире «Радио России». На их месте высадят новые деревья. Ситникова уточнила, что ремонт центральной площади — это хорошее событие для Кургана и горожан.

Ранее URA.RU писало, что из-за капитального ремонта центральной площади перенесли место празднования Дня города. Главной площадкой в этом году станет Троицкая площадь. По данным мэрии, ремонт площади обойдется в 82 млн рублей. Подрядчиком является МУП «СДП». Меняют асфальт на тротуарах и устанавливают гранитные бордюры. За памятником на площади установят приствольные квадраты из скамеек. Также между мэрией и елями планируют поставить три круга скамеек и декоративные деревья, в том числе туи, которые будут убирать на зиму Власти указывали, что территорию не ремонтировали более 15 лет.