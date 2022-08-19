Дарья Калокина стала чемпионкой мира по тайскому боксу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спортсменка из Ноябрьска Дарья Калокина выиграла финальный бой международного турнира по тайскому боксу в Малайзии. Об этом чемпионка сообщает в своем видеообращении в соцсетях.

«Я смогла выйти в финал и взяла золото. Жду с нетерпением возвращения в город, поделиться своей радостью с ноябрянами», — рассказала Калокина.

Юношеское первенство мира проходит в Малайзии с 9 по 21 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее URA.RU рассказало, что волейболисты из ЯНАО обыграли сборную Китая. Игра проходила в рамках международного товарищеского турнира.

Видео: telegram-канал «Реальный Ноябрьск»