19 августа 2022
18 августа 2022

Спортсменка из Ноябрьска завоевала золото в Малайзии. Видео

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Открытая тренировка спортсменов, выступающих по правилам древнего муайтай (тайский бокс), спортивный клуб Такуми. Челябинск, восточные единоборства, муайтай, тайский бокс, боевое искусство
Дарья Калокина стала чемпионкой мира по тайскому боксу Фото:

Спортсменка из Ноябрьска Дарья Калокина выиграла финальный бой международного турнира по тайскому боксу в Малайзии. Об этом чемпионка сообщает в своем видеообращении в соцсетях.

«Я смогла выйти в финал и взяла золото. Жду с нетерпением возвращения в город, поделиться своей радостью с ноябрянами», — рассказала Калокина.

Юношеское первенство мира проходит в Малайзии с 9 по 21 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее URA.RU рассказало, что волейболисты из ЯНАО обыграли сборную Китая. Игра проходила в рамках международного товарищеского турнира.

Видео: telegram-канал «Реальный Ноябрьск»

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Спортсменка из Ноябрьска Дарья Калокина выиграла финальный бой международного турнира по тайскому боксу в Малайзии. Об этом чемпионка сообщает в своем видеообращении в соцсетях. «Я смогла выйти в финал и взяла золото. Жду с нетерпением возвращения в город, поделиться своей радостью с ноябрянами», — рассказала Калокина. Юношеское первенство мира проходит в Малайзии с 9 по 21 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее URA.RU рассказало, что волейболисты из ЯНАО обыграли сборную Китая. Игра проходила в рамках международного товарищеского турнира. Видео: telegram-канал «Реальный Ноябрьск»
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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