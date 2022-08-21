21 августа 2022
20 августа 2022

На курганской границе задержали крупную партию болгарского перца

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Торговый центр. Курган, перец, овощи, болграский перец
В регион привезли перцы неизвестного происхождения (архивное фото) Фото:

В Курганской области с 18 по 21 августа остановили машины со 100 тоннами болгарского перца. Об этом URA.RU 10 августа рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В автомобильном пункте пропуска Петухово (Курганская область) в период с 18 по 21 августа 2022 года при осуществлении документарного контроля выявлены нарушения при ввозе подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска. Машины с 100 тоннами свежего перца следовали из Республик Кыргызстан и Казахстан в город Новосибирск, Красноярск, Новороссийск», — рассказали в пресс-службе.

Перцы перевозили без маркировки, указывающей происхождение и место производства продукции. Нарушение заметили сотрудники Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Грузоперевозчиков обвинили в нарушении порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. Овощи запретили ввозить в Россию. Машины с перцами вернули в Казахстан.

В начале августа в регион пытались провести 21 тонну перца из Киргизии. Тогда машину с грузом также вернули в Казахстан.

Перцы вернули в Казахстан
Фото:

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В Курганской области с 18 по 21 августа остановили машины со 100 тоннами болгарского перца. Об этом URA.RU 10 августа рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В автомобильном пункте пропуска Петухово (Курганская область) в период с 18 по 21 августа 2022 года при осуществлении документарного контроля выявлены нарушения при ввозе подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска. Машины с 100 тоннами свежего перца следовали из Республик Кыргызстан и Казахстан в город Новосибирск, Красноярск, Новороссийск», — рассказали в пресс-службе. Перцы перевозили без маркировки, указывающей происхождение и место производства продукции. Нарушение заметили сотрудники Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Грузоперевозчиков обвинили в нарушении порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. Овощи запретили ввозить в Россию. Машины с перцами вернули в Казахстан. В начале августа в регион пытались провести 21 тонну перца из Киргизии. Тогда машину с грузом также вернули в Казахстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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