На курганской границе задержали крупную партию болгарского перца

В регион привезли перцы неизвестного происхождения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 18 по 21 августа остановили машины со 100 тоннами болгарского перца. Об этом URA.RU 10 августа рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В автомобильном пункте пропуска Петухово (Курганская область) в период с 18 по 21 августа 2022 года при осуществлении документарного контроля выявлены нарушения при ввозе подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска. Машины с 100 тоннами свежего перца следовали из Республик Кыргызстан и Казахстан в город Новосибирск, Красноярск, Новороссийск», — рассказали в пресс-службе.

Перцы перевозили без маркировки, указывающей происхождение и место производства продукции. Нарушение заметили сотрудники Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Грузоперевозчиков обвинили в нарушении порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. Овощи запретили ввозить в Россию. Машины с перцами вернули в Казахстан.

В начале августа в регион пытались провести 21 тонну перца из Киргизии. Тогда машину с грузом также вернули в Казахстан.