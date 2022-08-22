Мотоцикл разбившегося насмерть тюменца пропал с места ДТП

В Тобольске мотоцикл разбившегося байкера пропал с места ДТП после того, как мужчину увезли в больницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. Авария произошла вечером 22 августа. Тоболяк от полученных травм впоследствии скончался.
«Вчера в 18:50 в Тобольске на перекрестке улиц 1-я Луговая и Ленина молодой человек на мотоцикле предположительно съехал с дороги и въехал в электроопору. В результате ДТП он был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался. Обстоятельства ДТП выясняются. Также разыскивается мотоцикл, так как его кто-то убрал с места аварии до приезда сотрудников ГИБДД», — сообщили агентству в областной Госавтоинспекции.
Ситуацию также обсуждают пользователи паблика «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «С места происшествия исчез мотоцикл, на котором ездил погибший, сейчас он в розыске», — написала Ольга Викодур. «Откуда такая информация? Мотоцикл увезли на эвакуаторе, сзади ехала полиция», — утверждает Максим Алексеев. «Очень жаль молодого парня!», — добавила Дамира Калчакова.
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