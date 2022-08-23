Курганцы сняли на фото утечку бензина в Тобол

Горожане заметили в Тоболе в районе набережной большое пятно нефтепродуктов (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана заявили о крупной утечке нефтепродуктов в реку Тобол. Фотографии пятна, предположительно от бензина, горожане опубликовали в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Явные следы утечки бензина в Тобол. Фото может не передавать всей „красоты“», — написал анонимный пользователь в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». В комментариях горожане добавляют фотографии пятна на поверхности реки, снятые в районе набережной из дома по ул. Климова.

В июне URA.RU писало о том, что курганец заявил о разливе нефтепродуктов в Тобол и снял предполагаемый источник загрязнения на видео. В начале августа Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подтвердило наличие загрязнения реки. По данным ведомства, концентрация нефтепродуктов в береговой линии Тобола в месте фильтрации составила 7500 и 4800 мг/кг, что превышает норму в 375 и в 240 раз соответственно, в реке количество нефтепродуктов выше нормы в 6,6 раза.

При этом в пробах питьевой и природный воды централизованной системы ОСВ Центр города не было выявлено превышений многолетних мониторинговых наблюдений по показателю «нефтепродукты». Результаты проб были направлены в областную прокуратуру для рассмотрения и принятия мер. URA.RU направляло в надзорное ведомство запрос с просьбой прокомментировать информацию, ответ пока не поступил.

Курганцы сообщают об утечке нефтепродуктов в Тобол, большое пятно в районе набережной фото: Юлия Шульгина, «Инцидент|Курган», «ВКонтакте»