В центре Тюмени продают имущественный комплекс за 450 млн рублей. Фото

27 августа 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Общая площадь строений имущественного комплекса — 5902 квадратных метра Фото: Николай Бастриков © URA.RU В центре Тюмени на улице Семакова выставлен на продажу имущественный комплекс за 450 миллионов рублей. Общая площадь строений 5902 квадратных метра. Такое объявление появилось на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается имущественный комплекс на участке площадью 4238 квадратных метров. Разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, разрешается использовать здания 4-6 этажности. Производство, 5902 м². Район: исторический, ул. Семакова. Цена: 450 000 000 рублей», — указано в объявлении. Кроме того, продавец комплекса предлагает использовать первый и второй этажи для паркинга, а еще четыре этажа спланировать под помещения свободного назначения. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продавали гастромаркет за 170 миллионов рублей, который является единственным ТЦ в районе. Объявление было опубликовано на площадке Avito. Как отметил продавец, в здании выполнен современный ремонт. Фото: агентство недвижимости «Этажи»

В центре Тюмени на улице Семакова выставлен на продажу имущественный комплекс за 450 миллионов рублей. Общая площадь строений 5902 квадратных метра. Такое объявление появилось на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается имущественный комплекс на участке площадью 4238 квадратных метров. Разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, разрешается использовать здания 4-6 этажности. Производство, 5902 м². Район: исторический, ул. Семакова. Цена: 450 000 000 рублей», — указано в объявлении. Кроме того, продавец комплекса предлагает использовать первый и второй этажи для паркинга, а еще четыре этажа спланировать под помещения свободного назначения. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продавали гастромаркет за 170 миллионов рублей, который является единственным ТЦ в районе. Объявление было опубликовано на площадке Avito. Как отметил продавец, в здании выполнен современный ремонт.