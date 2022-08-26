Мужчину сбили вне пешеходного перехода на окружной дороге Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени на окружной дороге сбили мужчину 1977 года рождения вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Тюмень, 11 километр окружной дороги. ВАЗ-21099 наехал на пешехода вне пешеходного перехода. Пострадал мужчина 1977 года рождения», — рассказали URA.RU в ведомстве. Там отметили, что пострадавший получил травму бедра.

Также в соцсетях писали об этом инциденте. «На окружной дороге лежал окровавленный мужчина. На место были вызваны службы скорой помощи и ДПС», — выложила пост Снежана Скрылова в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», добавив фото.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в ДТП в Тюмени пострадали три человека, в том числе двое детей. Пассажиры Kia направлялись в Курган.