В центре Тюмени на Цветном бульваре разгромили здание шахматного клуба. Из-за этого спортивная площадка приостановила свою работу. Фотографии с результатами инцидента опубликовали в соцсетях.
«Лошадью ходи,век воли не видать!» Кому-то помешал бесплатный шахматный клуб на Цветном бульваре», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он приложил к публикации фото, на которых видно разбитое стекло, осколки которого оказались внутри помещения.
Также после инцидента администрация площадки и тюменской спортивной школы «Ладья» повесила снаружи здания оповещение. «Спортивная площадка с 26 августа не работает по техническим причинам», — написано в нем.
Данная площадка вновь открылась в августе прошлого года. Как сообщали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, место выбрали из-за того, что Цветной бульвар является местом притяжения туристов.
Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»
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В центре Тюмени на Цветном бульваре разгромили здание шахматного клуба. Из-за этого спортивная площадка приостановила свою работу. Фотографии с результатами инцидента опубликовали в соцсетях. «Лошадью ходи,век воли не видать!» Кому-то помешал бесплатный шахматный клуб на Цветном бульваре», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он приложил к публикации фото, на которых видно разбитое стекло, осколки которого оказались внутри помещения. Также после инцидента администрация площадки и тюменской спортивной школы «Ладья» повесила снаружи здания оповещение. «Спортивная площадка с 26 августа не работает по техническим причинам», — написано в нем. Данная площадка вновь открылась в августе прошлого года. Как сообщали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, место выбрали из-за того, что Цветной бульвар является местом притяжения туристов.