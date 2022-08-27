27 августа 2022
26 августа 2022

В центре Тюмени вандалы разнесли шахматный клуб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Тюмень, шахматный клуб, шахматы
Павильон для шахмат закрылся на некоторое время из-за вандалов Фото:

В центре Тюмени на Цветном бульваре разгромили здание шахматного клуба. Из-за этого спортивная площадка приостановила свою работу. Фотографии с результатами инцидента опубликовали в соцсетях.

«Лошадью ходи,век воли не видать!» Кому-то помешал бесплатный шахматный клуб на Цветном бульваре», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он приложил к публикации фото, на которых видно разбитое стекло, осколки которого оказались внутри помещения.

Также после инцидента администрация площадки и тюменской спортивной школы «Ладья» повесила снаружи здания оповещение. «Спортивная площадка с 26 августа не работает по техническим причинам», — написано в нем.

Данная площадка вновь открылась в августе прошлого года. Как сообщали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, место выбрали из-за того, что Цветной бульвар является местом притяжения туристов.

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В центре Тюмени на Цветном бульваре разгромили здание шахматного клуба. Из-за этого спортивная площадка приостановила свою работу. Фотографии с результатами инцидента опубликовали в соцсетях. «Лошадью ходи,век воли не видать!» Кому-то помешал бесплатный шахматный клуб на Цветном бульваре», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он приложил к публикации фото, на которых видно разбитое стекло, осколки которого оказались внутри помещения. Также после инцидента администрация площадки и тюменской спортивной школы «Ладья» повесила снаружи здания оповещение. «Спортивная площадка с 26 августа не работает по техническим причинам», — написано в нем. Данная площадка вновь открылась в августе прошлого года. Как сообщали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, место выбрали из-за того, что Цветной бульвар является местом притяжения туристов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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