27 августа 2022
26 августа 2022

Тюменец поймал золотую рыбку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, улов, ерш, рыба, рыбалка
Мужчина поймал необычную рыбу в Омутинском районе (фото из архива) Фото:

Рыбак из Тюменской области поймал золотого карася в Омутинском районе. Об этом местный житель сообщил в социальных сетях.

«Закинул старик третий раз невод и вытянул карася золотого», — выложил пост Макс Хетестов в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию рыбы. В комментариях под публикацией, отвечая на вопрос о месте лова, тюменец сообщил, что карась пойман в Омутинском районе.

В комментариях под постом один из жителей отметил, что рыба может быть зараженной. «Гепатитный какой-то, да еще пораженный», — написал Сергей Шабуров. Другой подчеркнул красоту пойманного карася. «Какой красивый! Уже три года таких не ловил. Эх, зависть», — отметил Николай Мельников.

Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал на рыбалке огромного карпа. Его вес составил больше десяти килограммов.

Фото:

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Рыбак из Тюменской области поймал золотого карася в Омутинском районе. Об этом местный житель сообщил в социальных сетях. «Закинул старик третий раз невод и вытянул карася золотого», — выложил пост Макс Хетестов в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию рыбы. В комментариях под публикацией, отвечая на вопрос о месте лова, тюменец сообщил, что карась пойман в Омутинском районе. В комментариях под постом один из жителей отметил, что рыба может быть зараженной. «Гепатитный какой-то, да еще пораженный», — написал Сергей Шабуров. Другой подчеркнул красоту пойманного карася. «Какой красивый! Уже три года таких не ловил. Эх, зависть», — отметил Николай Мельников. Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал на рыбалке огромного карпа. Его вес составил больше десяти килограммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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