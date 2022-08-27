Рыбак из Тюменской области поймал золотого карася в Омутинском районе. Об этом местный житель сообщил в социальных сетях.
«Закинул старик третий раз невод и вытянул карася золотого», — выложил пост Макс Хетестов в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию рыбы. В комментариях под публикацией, отвечая на вопрос о месте лова, тюменец сообщил, что карась пойман в Омутинском районе.
В комментариях под постом один из жителей отметил, что рыба может быть зараженной. «Гепатитный какой-то, да еще пораженный», — написал Сергей Шабуров. Другой подчеркнул красоту пойманного карася. «Какой красивый! Уже три года таких не ловил. Эх, зависть», — отметил Николай Мельников.
Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал на рыбалке огромного карпа. Его вес составил больше десяти килограммов.
Фото: Макс Хетестов в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Рыбак из Тюменской области поймал золотого карася в Омутинском районе. Об этом местный житель сообщил в социальных сетях. «Закинул старик третий раз невод и вытянул карася золотого», — выложил пост Макс Хетестов в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию рыбы. В комментариях под публикацией, отвечая на вопрос о месте лова, тюменец сообщил, что карась пойман в Омутинском районе. В комментариях под постом один из жителей отметил, что рыба может быть зараженной. «Гепатитный какой-то, да еще пораженный», — написал Сергей Шабуров. Другой подчеркнул красоту пойманного карася. «Какой красивый! Уже три года таких не ловил. Эх, зависть», — отметил Николай Мельников. Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал на рыбалке огромного карпа. Его вес составил больше десяти килограммов.