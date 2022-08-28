Из Кургана в Казахстан пытались незаконно вывезти огурцы

Из Курганской области пытались вывезти огурцы без необходимых документов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Курганской области в Казахстан пытались незаконно вывезти полторы тонны огурцов. У перевозчика не было необходимых документов на овощи. Информация об этом 29 августа опубликована на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На российско—казахстанском участке государственной границы в Курганской области выявлено нарушение при вывозе подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска. Машина со свежими огурцами следовала из Кетовского округа в Казахстан. На продукцию у перевозчика не было фитосанитарного сертификата», — говорится в сообщении ведомства. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора и специалисты Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В отношении перевозчика по факту нарушения порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (ст. 10.2 КоАП РФ) возбудили дело об административном правонарушении по статье. Овощи запретили вывозить.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области остановили машины со 100 тоннами болгарского перца. Продукцию перевозили без маркировки, указывающей происхождение и место ее производства. Автомобили с овощами следовали из Республик Кыргызстан и Казахстан в Новосибирск, Красноярск, Новороссийск.