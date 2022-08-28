Десятки жителей ДНР и ЛНР нашли работу в ЯНАО

С марта по август 2022 года инструментами службы занятости воспользовалось 67 человек из ДНР и ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Жители ДНР и ЛНР, которые прибыли на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, выбирают работу в нефтегазовой отрасли, сфере медицины и строительства, а также в финансовой деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Инструментами службы занятости населения при трудоустройстве воспользовались 67 человек, самостоятельно прибывших из ЛНР, ДНР в период с марта по август. Основные профессии: повар, парикмахер, слесарь, водитель, бухгалтер, воспитатель, инженер, электромонтер, тракторист, бурильщик, медицинская сестра, монтажник, стропальщик, плотник и т. д.», перечислили там.

В правительстве уточнили, что жителям Донбасса предлагают актуальные вакансии, которые соответствуют их профессиональной квалификации и опыту работы. Также специалисты службы занятости помогают найти работу прибывшим из ДНР и ЛНР на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО переселенцам с Донбасса готовы платить 200 тысяч рублей. Самая высокооплачиваемая вакансия с зарплатой 200 тысяч у заместителя начальника центральной инженерно-технологической службы. Что касаемо средней и минимальной зарплаты, указанной в окружном банке, то 70 тысяч может получать главный энергетик.

Жители Донбасса переезжают в Россию из-за вынужденной спецоперации на Украине, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию страны. ВСУ обстреливали территории ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет.