Десятки жителей ДНР и ЛНР нашли работу в ЯНАО

Жители ДНР и ЛНР, которые прибыли на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, выбирают работу в нефтегазовой отрасли, сфере медицины и строительства, а также в финансовой деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Инструментами службы занятости населения при трудоустройстве воспользовались 67 человек, самостоятельно прибывших из ЛНР, ДНР в период с марта по август. Основные профессии: повар, парикмахер, слесарь, водитель, бухгалтер, воспитатель, инженер, электромонтер, тракторист, бурильщик, медицинская сестра, монтажник, стропальщик, плотник и т. д.», перечислили там.
В правительстве уточнили, что жителям Донбасса предлагают актуальные вакансии, которые соответствуют их профессиональной квалификации и опыту работы. Также специалисты службы занятости помогают найти работу прибывшим из ДНР и ЛНР на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО переселенцам с Донбасса готовы платить 200 тысяч рублей. Самая высокооплачиваемая вакансия с зарплатой 200 тысяч у заместителя начальника центральной инженерно-технологической службы. Что касаемо средней и минимальной зарплаты, указанной в окружном банке, то 70 тысяч может получать главный энергетик.
Жители Донбасса переезжают в Россию из-за вынужденной спецоперации на Украине, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию страны. ВСУ обстреливали территории ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет.
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Жители ДНР и ЛНР, которые прибыли на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, выбирают работу в нефтегазовой отрасли, сфере медицины и строительства, а также в финансовой деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Инструментами службы занятости населения при трудоустройстве воспользовались 67 человек, самостоятельно прибывших из ЛНР, ДНР в период с марта по август. Основные профессии: повар, парикмахер, слесарь, водитель, бухгалтер, воспитатель, инженер, электромонтер, тракторист, бурильщик, медицинская сестра, монтажник, стропальщик, плотник и т. д.», перечислили там. В правительстве уточнили, что жителям Донбасса предлагают актуальные вакансии, которые соответствуют их профессиональной квалификации и опыту работы. Также специалисты службы занятости помогают найти работу прибывшим из ДНР и ЛНР на постоянной основе. Ранее сообщалось, что в ЯНАО переселенцам с Донбасса готовы платить 200 тысяч рублей. Самая высокооплачиваемая вакансия с зарплатой 200 тысяч у заместителя начальника центральной инженерно-технологической службы. Что касаемо средней и минимальной зарплаты, указанной в окружном банке, то 70 тысяч может получать главный энергетик. Жители Донбасса переезжают в Россию из-за вынужденной спецоперации на Украине, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию страны. ВСУ обстреливали территории ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет.