В квартире залило весь пол водой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жильцов дома, проживающих по адресу переулок Уральский, 8, затопило после такого, как им отремонтировали трубы. Пострадал подъезд и квартира на первом этаже. Видео с историей разместили в telegram-канале «Нам по дороге. ЯМАЛ».

«Переулок Уральский, 8. <…> Провели трубы уже несколько дней назад, но получается, что ничего нам не подсоединили с бойлером. А теперь я так поняла, что началась промывка труб. <…> Это первый этаж у нас, как видите все покрыто грязью и слизью. Все наши детские вещи пришли в негодность. И вот такую картину мы наблюдаем на первом этаже. Квартира, 13 первый этаж. <…> Квартира полностью пришла в негодность», — комментирует женщина на видео.

Судя по опубликованной видеозаписи, полы в квартире полностью затопило, и что делать жильцы не знают. Как сообщила женщина, они обратились в управляющую компанию, но специалист пока не приезжал.

В пресс-службе мэрии Лабытнанги сообщили, что подрядчик должен будет отремонтировать все за свой счет. Сотрудники управления ЖКХ выехали по данному адресу для проведения обследования. «Ремонтные работы по замене системы тепловодоснабжения в доме еще не завершены. Составляются акты, все восстановительные работы подрядчик теперь будет выполнять за свой счет», — пояснили в администрации.

Ранее сообщалось о похожем случае в Лабытнанги. Тогда из-за ремонта крыши в доме по улице Революции, 15 начало топить квартиры и подъезд.