Бездомных собак из Нового Уренгоя вывозят в отдаленный район

Жители Коротчаево думают, что им подбрасывают собак из Нового Уренгоя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бездомных собак, которые находились не территории Нового Уренгоя, начали вывозить в отдаленные районы. Об этом в местном telegram-канале сообщили жители Коротчаево, которые увидели собаку с неопознанной биркой.

«Нашли собаку с биркой на нашу коротчаевскую не похожа. Когда закончится этот бардак? Думаем, что подкинули с Нового Уренгоя», — написала пользователь с ником «Данечка» в telegram-канале «Коротчаево. Инфо».

Также девушка написала, что видела машину, из которой высадили четыре собаки на одной из улиц города. В мэрии Нового Уренгоя агентству сообщили, что такой информации не поступало. «О данном случае у нас информации нет», — ответили там. Приют в Новом Уренгое городские власти планируют открыть в ближайшее время. Под эти цели в 2021 году выбран капитальный отапливаемый ангар в Западной промзоне. Приют рассчитан на 600 животных: 450 собак и 150 кошек.

Ранее сообщалось, во время «Честного маршрута» губернатора Артюхова по ЯНАО бездомный пес Витек. Бродячая собака с бирками в ушах присоединилась к утренней пробежке главы региона и мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Также заместитель главы Нового Уренгоя Виктор Пузанов взял шефство над бездомными щенками. Это случилось, когда спасатели достали из-под плит девять бездомных щенков.