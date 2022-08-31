31 августа 2022
30 августа 2022

Уволенные с работы тюменские актеры открыли собственный театр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куклы Буратино и Петрушка в архиве Екатеринбургского театра кукол, кукольный театр, куклы
Сергей и Ирина Кузины были уволены из тюменского Театра кукол в 2021 году Фото:

Бывший режиссер тюменского Театра кукол Сергей Кузин и его жена Ирина Кузина, заведовавшая там же художественно-литературной частью, открыли собственный частный театр. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Супруги Кузины были уволены с работы в январе 2021 года.

«Театр Кузиных находится в частном доме на улице Сакко. Спектакли дают 1 — 2 раза в неделю. Постановки хорошие. Многим тюменцам они знакомы. Цены на билеты значительно ниже, чем в тюменском Театре кукол. Маленькие зрители идут туда с удовольствием», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

В социальной сети «ВКонтакте» есть паблик частного театра, который получил название «Куклы Кузиных». «В репертуаре театра „Куклы Кузиных“: спектакль-игра „Курочка Ряба. И еще две сказки“; спектакль-концерт „Петрушка и другие петрушки“; вежливый концерт „Здравствуйте-пожалуйста“; сказочная история „Несмеяна-царевна“; концерт-путешествие „Такие разные куклы“; концертно-игровая программа „Праздник с куклами“. Театр планирует и новые постановки, которые, как и все спектакли Кузиных, будут адресованы маленьким зрителям и их родителям», — указано на официальной странице театра Кузиных в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало о том, что в октябре 2021 года директор тюменского Театра кукол Василий Пустыльников был уволен. Спустя некоторое время, там был назначен новый руководитель, которым стал депутат Тюменской городской думы Роман Явныч.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Бывший режиссер тюменского Театра кукол Сергей Кузин и его жена Ирина Кузина, заведовавшая там же художественно-литературной частью, открыли собственный частный театр. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Супруги Кузины были уволены с работы в январе 2021 года. «Театр Кузиных находится в частном доме на улице Сакко. Спектакли дают 1 — 2 раза в неделю. Постановки хорошие. Многим тюменцам они знакомы. Цены на билеты значительно ниже, чем в тюменском Театре кукол. Маленькие зрители идут туда с удовольствием», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В социальной сети «ВКонтакте» есть паблик частного театра, который получил название «Куклы Кузиных». «В репертуаре театра „Куклы Кузиных“: спектакль-игра „Курочка Ряба. И еще две сказки“; спектакль-концерт „Петрушка и другие петрушки“; вежливый концерт „Здравствуйте-пожалуйста“; сказочная история „Несмеяна-царевна“; концерт-путешествие „Такие разные куклы“; концертно-игровая программа „Праздник с куклами“. Театр планирует и новые постановки, которые, как и все спектакли Кузиных, будут адресованы маленьким зрителям и их родителям», — указано на официальной странице театра Кузиных в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что в октябре 2021 года директор тюменского Театра кукол Василий Пустыльников был уволен. Спустя некоторое время, там был назначен новый руководитель, которым стал депутат Тюменской городской думы Роман Явныч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...