Уволенные с работы тюменские актеры открыли собственный театр

01 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Сергей и Ирина Кузины были уволены из тюменского Театра кукол в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший режиссер тюменского Театра кукол Сергей Кузин и его жена Ирина Кузина, заведовавшая там же художественно-литературной частью, открыли собственный частный театр. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Супруги Кузины были уволены с работы в январе 2021 года. «Театр Кузиных находится в частном доме на улице Сакко. Спектакли дают 1 — 2 раза в неделю. Постановки хорошие. Многим тюменцам они знакомы. Цены на билеты значительно ниже, чем в тюменском Театре кукол. Маленькие зрители идут туда с удовольствием», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В социальной сети «ВКонтакте» есть паблик частного театра, который получил название «Куклы Кузиных». «В репертуаре театра „Куклы Кузиных“: спектакль-игра „Курочка Ряба. И еще две сказки“; спектакль-концерт „Петрушка и другие петрушки“; вежливый концерт „Здравствуйте-пожалуйста“; сказочная история „Несмеяна-царевна“; концерт-путешествие „Такие разные куклы“; концертно-игровая программа „Праздник с куклами“. Театр планирует и новые постановки, которые, как и все спектакли Кузиных, будут адресованы маленьким зрителям и их родителям», — указано на официальной странице театра Кузиных в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что в октябре 2021 года директор тюменского Театра кукол Василий Пустыльников был уволен. Спустя некоторое время, там был назначен новый руководитель, которым стал депутат Тюменской городской думы Роман Явныч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший режиссер тюменского Театра кукол Сергей Кузин и его жена Ирина Кузина, заведовавшая там же художественно-литературной частью, открыли собственный частный театр. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Супруги Кузины были уволены с работы в январе 2021 года. «Театр Кузиных находится в частном доме на улице Сакко. Спектакли дают 1 — 2 раза в неделю. Постановки хорошие. Многим тюменцам они знакомы. Цены на билеты значительно ниже, чем в тюменском Театре кукол. Маленькие зрители идут туда с удовольствием», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В социальной сети «ВКонтакте» есть паблик частного театра, который получил название «Куклы Кузиных». «В репертуаре театра „Куклы Кузиных“: спектакль-игра „Курочка Ряба. И еще две сказки“; спектакль-концерт „Петрушка и другие петрушки“; вежливый концерт „Здравствуйте-пожалуйста“; сказочная история „Несмеяна-царевна“; концерт-путешествие „Такие разные куклы“; концертно-игровая программа „Праздник с куклами“. Театр планирует и новые постановки, которые, как и все спектакли Кузиных, будут адресованы маленьким зрителям и их родителям», — указано на официальной странице театра Кузиных в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что в октябре 2021 года директор тюменского Театра кукол Василий Пустыльников был уволен. Спустя некоторое время, там был назначен новый руководитель, которым стал депутат Тюменской городской думы Роман Явныч.