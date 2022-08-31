В Кетовском районе (Курганская область), который часто именуют «Рублевкой», сотрудники полиции приняли присягу и выдали российские паспорта двум бывшим гражданам иностранных государств. Об этом сообщили в Управлении МВД РФ по Курганской области.
«В отделе МВД России по Кетовскому району два новоиспеченных гражданина Российской Федерации получили паспорта, приняли присягу, поклялись соблюдать Конституцию и законодательство РФ», — рассказали в пресс-службе управления. Руководил церемонией начальник ОМВД Кетовского района Дмитрий Пьянников.
В торжественной церемонии вручения паспортов приняла участие представитель общественного совета при ОВМД Оксана Безносова. Также общественник проверила работу миграционного подразделения отдела полиции.
На курганской «Рублевке» в Кетовском районе прошла церемония присяги иностранцами
фото: УМВД РФ по Курганской области
Новым гражданам России выдали паспорта в торжественной обстановке
фото: УМВД РФ по Курганской области
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В Кетовском районе (Курганская область), который часто именуют «Рублевкой», сотрудники полиции приняли присягу и выдали российские паспорта двум бывшим гражданам иностранных государств. Об этом сообщили в Управлении МВД РФ по Курганской области. «В отделе МВД России по Кетовскому району два новоиспеченных гражданина Российской Федерации получили паспорта, приняли присягу, поклялись соблюдать Конституцию и законодательство РФ», — рассказали в пресс-службе управления. Руководил церемонией начальник ОМВД Кетовского района Дмитрий Пьянников. В торжественной церемонии вручения паспортов приняла участие представитель общественного совета при ОВМД Оксана Безносова. Также общественник проверила работу миграционного подразделения отдела полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область переехала семья из Казахстана. Бывшие граждане Казахстана решили перебраться в Россию по программе переселения вслед за родственниками.