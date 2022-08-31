В Кетовском районе Курганской области прошла торжественная церемония вручения паспортов бывшим иностранцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе (Курганская область), который часто именуют «Рублевкой», сотрудники полиции приняли присягу и выдали российские паспорта двум бывшим гражданам иностранных государств. Об этом сообщили в Управлении МВД РФ по Курганской области.

«В отделе МВД России по Кетовскому району два новоиспеченных гражданина Российской Федерации получили паспорта, приняли присягу, поклялись соблюдать Конституцию и законодательство РФ», — рассказали в пресс-службе управления. Руководил церемонией начальник ОМВД Кетовского района Дмитрий Пьянников.

В торжественной церемонии вручения паспортов приняла участие представитель общественного совета при ОВМД Оксана Безносова. Также общественник проверила работу миграционного подразделения отдела полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область переехала семья из Казахстана. Бывшие граждане Казахстана решили перебраться в Россию по программе переселения вслед за родственниками.

На курганской «Рублевке» в Кетовском районе прошла церемония присяги иностранцами фото: УМВД РФ по Курганской области