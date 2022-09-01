В известном детском лагере Тюмени обворовали ребенка

В детском лагере "Алые паруса" у ребенка украли вещи

По словам родителя, связаться с директором лагеря для решения ситуации не получилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюменском лагере «Алые паруса» обворовали ребенка. Пост с информацией был опубликован родителями одного из отдыхающих детей в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сын отдыхал в лагере „Алые паруса“, вроде лагерь хороший, но были украдены вещи. Украли джинсы, джинсовку, худи, футболки. Все украли из комнаты, из личного ящика. Это как вообще? В полиции заявление не приняли, для них ущерб в девять тысяч рублей считается маленьким. Лагерь ответственности не несет. Просто тупик. Дозвонится до приемной директора лагеря не получилось», — написал анонимный автор поста.

Комментаторы не поверили автору, что сотрудники правоохранительных органов отказали в приеме заявления. «Автор врет, сумма ущерба свыше пяти тысяч рублей основание для возбуждения уголовного дела», — написала Юлия Юст. Также тюменцы поделились лайфхаками, как сохранить вещи в лагере. «В первый раз отправили ребенка в лагерь в новых вещах, тоже пропало кое-что. Теперь кладем с собой поношенные вещи, то, что не жалко. Все обратно привозит», — написала Нина Макарова.

Учредителем лагеря «Алые паруса» является департамент социального развития Тюменской области. Там агентству сообщили, что официальных обращений от родителей по данному поводу не поступало. И также рассказали, что для забытых в лагере вещей создан специальный склад, который расположен в офисе лагеря.

За комментарием агентство также обратилось в УМВД России по Тюменской. Ответ ожидается.