В Тюменской области изменят правила оплаты проезда в автобусах

В тюменских автобусах перестанут работать карты без функции NFC

Карты, которые нужно вставлять в терминал, больше не будут принимать для оплаты проезда Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В общественном транспорте в Тюменской области с 5 сентября нельзя будет расплатиться банковской картой, если она не поддерживает функцию бесконтактной оплаты (NFC). Об этом URA.RU рассказали в АО «Тюменская транспортная система».

«С 5 сентября 2022 года прекращается прием оплаты за проезд картами, не оснащенными бесконтактной системой считывания. То есть оплатить проезд, вставив карту в терминал, будет нельзя», — рассказали URA.RU в ТТС.

Там пояснили, что нововведение направлено на исключение ошибок в обслуживании банковских карт. Ранее URA.RU писало, что пассажиры в Тюменской области смогут вернуть кэшбек в размере семи рублей с каждой поездки на автобусах. Такую скидку можно получить, если оплачивать билет картой «МИР» при помощи смартфона и специального приложения.