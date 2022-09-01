01 сентября 2022

В Тюменской области изменят правила оплаты проезда в автобусах

В тюменских автобусах перестанут работать карты без функции NFC
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 2. Нижневартовск, терминал, виза, оплата, пластиковые карты, visa
Карты, которые нужно вставлять в терминал, больше не будут принимать для оплаты проезда Фото:

В общественном транспорте в Тюменской области с 5 сентября нельзя будет расплатиться банковской картой, если она не поддерживает функцию бесконтактной оплаты (NFC). Об этом URA.RU рассказали в АО «Тюменская транспортная система».

«С 5 сентября 2022 года прекращается прием оплаты за проезд картами, не оснащенными бесконтактной системой считывания. То есть оплатить проезд, вставив карту в терминал, будет нельзя», — рассказали URA.RU в ТТС.

Там пояснили, что нововведение направлено на исключение ошибок в обслуживании банковских карт. Ранее URA.RU писало, что пассажиры в Тюменской области смогут вернуть кэшбек в размере семи рублей с каждой поездки на автобусах. Такую скидку можно получить, если оплачивать билет картой «МИР» при помощи смартфона и специального приложения.

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В общественном транспорте в Тюменской области с 5 сентября нельзя будет расплатиться банковской картой, если она не поддерживает функцию бесконтактной оплаты (NFC). Об этом URA.RU рассказали в АО «Тюменская транспортная система». «С 5 сентября 2022 года прекращается прием оплаты за проезд картами, не оснащенными бесконтактной системой считывания. То есть оплатить проезд, вставив карту в терминал, будет нельзя», — рассказали URA.RU в ТТС. Там пояснили, что нововведение направлено на исключение ошибок в обслуживании банковских карт. Ранее URA.RU писало, что пассажиры в Тюменской области смогут вернуть кэшбек в размере семи рублей с каждой поездки на автобусах. Такую скидку можно получить, если оплачивать билет картой «МИР» при помощи смартфона и специального приложения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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