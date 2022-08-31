Тюменцев научили экономить на проезде в автобусах

Обладатели смартфонов на Android и карт «МИР» сэкономят на проезде 7 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Скидку в семь рублей на проезд в автобусах на территории Тюменской области смогут получить те тюменцы, которые будут оплачивать билеты картой «МИР», загруженной в телефоны на базе Android. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платежной системы.

«С 1 сентября каждая поездка в автобусах в Тюменской области может быть дешевле на семь рублей. Чтобы воспользоваться скидкой, в смартфон нужно загрузить карту „МИР“ и оплачивать поездки через функцию NFC, то есть бесконтактно», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Чтобы платежи срабатывали, телефон пассажира должен работать на операционной системе Android. Также на нем должны быть скачаны мобильные платежные сервисы Mir Pay или Samsung Pay.

Как ранее писало URA.RU, скидочная акция будет действительна до конца 2022 года. Подробности можно узнать на сайте платежной системы «МИР».