01 сентября 2022

В Тюменской области ожидается шторм с градом

Метеорологи предупредили тюменцев о дождях, грозах, граде и шторме 3 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Гроза и град придут в Тюменскую область 3 сентября Фото:

Тюменскую область 3 сентября накроют грозы, град и штормовой ветер до 21 метра в секунду. Об этом, со ссылкой на синоптиков, сообщает пресс-служба мэрии Тобольска.

«По данным тюменского Центра гидрометеорологии, 3 сентября в Тюменской области местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем в юго-восточных районах возможен град», — сообщает мэрия Тобольска на своем сайте.

Тюменцам угрожает и сильный ветер. Его порывы будут достигать 21 метра в секунду. При этом день будет жарким, температура воздуха составит от 22 до 30 градусов тепла, в зависимости от районов области.

Жителей региона предупреждают и о чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в случае ухудшения метеоусловий. В частности, возможны повреждения линий электропередач, введение ограничений на проезд по трассам, а также задержка вылетов из аэропортов.

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Тюменскую область 3 сентября накроют грозы, град и штормовой ветер до 21 метра в секунду. Об этом, со ссылкой на синоптиков, сообщает пресс-служба мэрии Тобольска. «По данным тюменского Центра гидрометеорологии, 3 сентября в Тюменской области местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем в юго-восточных районах возможен град», — сообщает мэрия Тобольска на своем сайте. Тюменцам угрожает и сильный ветер. Его порывы будут достигать 21 метра в секунду. При этом день будет жарким, температура воздуха составит от 22 до 30 градусов тепла, в зависимости от районов области. Жителей региона предупреждают и о чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в случае ухудшения метеоусловий. В частности, возможны повреждения линий электропередач, введение ограничений на проезд по трассам, а также задержка вылетов из аэропортов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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