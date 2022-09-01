В Тюменской области ожидается шторм с градом

Метеорологи предупредили тюменцев о дождях, грозах, граде и шторме 3 сентября

Гроза и град придут в Тюменскую область 3 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменскую область 3 сентября накроют грозы, град и штормовой ветер до 21 метра в секунду. Об этом, со ссылкой на синоптиков, сообщает пресс-служба мэрии Тобольска.

«По данным тюменского Центра гидрометеорологии, 3 сентября в Тюменской области местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем в юго-восточных районах возможен град», — сообщает мэрия Тобольска на своем сайте.

Тюменцам угрожает и сильный ветер. Его порывы будут достигать 21 метра в секунду. При этом день будет жарким, температура воздуха составит от 22 до 30 градусов тепла, в зависимости от районов области.

Жителей региона предупреждают и о чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в случае ухудшения метеоусловий. В частности, возможны повреждения линий электропередач, введение ограничений на проезд по трассам, а также задержка вылетов из аэропортов.