В криминальном районе Тюмени загорелся жилой дом. Фото

В Тюмени загорелся жилой дом

04 сентября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

В Тюмени на улице Константина Заслонова загорелся жилой дом (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в районе Лесобазы загорелся жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Ранее жители Тюмени назвали этот район самым криминальным местом в городе. «4 сентября в 11:37 поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: город Тюмень, улица Константина Заслонова, 81. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в доме и надворных постройках», — говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства отметили, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы семь единиц техники и 23 человека личного состава МЧС. Фото: telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюмени в районе Лесобазы загорелся жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Ранее жители Тюмени назвали этот район самым криминальным местом в городе. «4 сентября в 11:37 поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: город Тюмень, улица Константина Заслонова, 81. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в доме и надворных постройках», — говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства отметили, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы семь единиц техники и 23 человека личного состава МЧС.