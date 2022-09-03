03 сентября 2022
02 сентября 2022

В криминальном районе Тюмени загорелся жилой дом. Фото

В Тюмени загорелся жилой дом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар. Тюмень, пожар, огонь, горящий дом
В Тюмени на улице Константина Заслонова загорелся жилой дом (архивное фото) Фото:

В Тюмени в районе Лесобазы загорелся жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Ранее жители Тюмени назвали этот район самым криминальным местом в городе.

«4 сентября в 11:37 поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: город Тюмень, улица Константина Заслонова, 81. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в доме и надворных постройках», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы семь единиц техники и 23 человека личного состава МЧС.

Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тюмени в районе Лесобазы загорелся жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Ранее жители Тюмени назвали этот район самым криминальным местом в городе. «4 сентября в 11:37 поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: город Тюмень, улица Константина Заслонова, 81. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в доме и надворных постройках», — говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства отметили, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы семь единиц техники и 23 человека личного состава МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...