В Тюмени в районе Лесобазы загорелся жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Ранее жители Тюмени назвали этот район самым криминальным местом в городе.
«4 сентября в 11:37 поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: город Тюмень, улица Константина Заслонова, 81. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в доме и надворных постройках», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства отметили, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы семь единиц техники и 23 человека личного состава МЧС.
Фото: telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области
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В Тюмени в районе Лесобазы загорелся жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Ранее жители Тюмени назвали этот район самым криминальным местом в городе. «4 сентября в 11:37 поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: город Тюмень, улица Константина Заслонова, 81. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в доме и надворных постройках», — говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства отметили, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы семь единиц техники и 23 человека личного состава МЧС.