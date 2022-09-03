В Новом Уренгое (ЯНАО) на территории академгородка открылось арт-пространство «Городок первопроходцев». Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города.
«Первые посетители побывали в доме-бочке. Эта конструкция наглядно демонстрирует жилищные условия в период освоения Крайнего Севера. Гости познакомились с внутренним убранством и ощутили дух того времени, когда строился Новый Уренгой», — отмечается в сообщении. В арт-пространстве планируют проводить проводить краеведческие мероприятия.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Тарко-Сале (ЯНАО) приглашают на сеансы арт-медиации, которые состоятся в краеведческом музее. Главное отличие арт-медиации от экскурсии — активное вовлечение зрителя в интерпретацию и анализ произведения искусства.
Дом-бочка в Новом Уренгое
Тelegram-канал «НУР. Официально»
Дом-бочку осмотрели первые посетители
Тelegram-канал «НУР. Официально»
Внутри дома-бочки
Тelegram-канал «НУР. Официально»
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В Новом Уренгое (ЯНАО) на территории академгородка открылось арт-пространство «Городок первопроходцев». Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города. «Первые посетители побывали в доме-бочке. Эта конструкция наглядно демонстрирует жилищные условия в период освоения Крайнего Севера. Гости познакомились с внутренним убранством и ощутили дух того времени, когда строился Новый Уренгой», — отмечается в сообщении. В арт-пространстве планируют проводить проводить краеведческие мероприятия. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Тарко-Сале (ЯНАО) приглашают на сеансы арт-медиации, которые состоятся в краеведческом музее. Главное отличие арт-медиации от экскурсии — активное вовлечение зрителя в интерпретацию и анализ произведения искусства.