03 сентября 2022
02 сентября 2022

«Городок первопроходцев» открылся в Новом Уренгое. Фото

В Новом Уренгое открыли арт-пространство «Городок первопроходцев»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
Дом-бочка наглядно демонстрирует жилищные условия в период освоения нефтяниками Крайнего Севера (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на территории академгородка открылось арт-пространство «Городок первопроходцев». Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города.

«Первые посетители побывали в доме-бочке. Эта конструкция наглядно демонстрирует жилищные условия в период освоения Крайнего Севера. Гости познакомились с внутренним убранством и ощутили дух того времени, когда строился Новый Уренгой», — отмечается в сообщении. В арт-пространстве планируют проводить проводить краеведческие мероприятия.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Тарко-Сале (ЯНАО) приглашают на сеансы арт-медиации, которые состоятся в краеведческом музее. Главное отличие арт-медиации от экскурсии — активное вовлечение зрителя в интерпретацию и анализ произведения искусства.

Дом-бочка в Новом Уренгое
Дом-бочку осмотрели первые посетители
Внутри дома-бочки

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на территории академгородка открылось арт-пространство «Городок первопроходцев». Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города. «Первые посетители побывали в доме-бочке. Эта конструкция наглядно демонстрирует жилищные условия в период освоения Крайнего Севера. Гости познакомились с внутренним убранством и ощутили дух того времени, когда строился Новый Уренгой», — отмечается в сообщении. В арт-пространстве планируют проводить проводить краеведческие мероприятия. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Тарко-Сале (ЯНАО) приглашают на сеансы арт-медиации, которые состоятся в краеведческом музее. Главное отличие арт-медиации от экскурсии — активное вовлечение зрителя в интерпретацию и анализ произведения искусства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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