В Новом Уренгое открыли арт-пространство «Городок первопроходцев»

Дом-бочка наглядно демонстрирует жилищные условия в период освоения нефтяниками Крайнего Севера (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) на территории академгородка открылось арт-пространство «Городок первопроходцев». Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города.

«Первые посетители побывали в доме-бочке. Эта конструкция наглядно демонстрирует жилищные условия в период освоения Крайнего Севера. Гости познакомились с внутренним убранством и ощутили дух того времени, когда строился Новый Уренгой», — отмечается в сообщении. В арт-пространстве планируют проводить проводить краеведческие мероприятия.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Тарко-Сале (ЯНАО) приглашают на сеансы арт-медиации, которые состоятся в краеведческом музее. Главное отличие арт-медиации от экскурсии — активное вовлечение зрителя в интерпретацию и анализ произведения искусства.

Дом-бочка в Новом Уренгое Тelegram-канал «НУР. Официально»

Дом-бочку осмотрели первые посетители Тelegram-канал «НУР. Официально»