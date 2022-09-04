В центре Тюмени сбили пенсионерку

В центре Тюмени автомобиль Ford сбил пенсионерку

Пенсионерка получила травмы ребер. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На пешеходном переходе в центре Тюмени сбили 60-летнюю женщину. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД России по Тюменской области.

«На улице Профсоюзной, 70 на регулируемом пешеходном переходе автомобилем Ford была сбита женщина 1962 года рождения. По предварительным данным автомобиль ехал на красный сигнал светофора. Тюменка пострадала, у нее травма ребер», — рассказали в пресс-службе управления.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист. Тюменцу было 16 лет.