04 сентября 2022
03 сентября 2022

В центре Тюмени сбили пенсионерку

В центре Тюмени автомобиль Ford сбил пенсионерку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город и жители. Тюмень, пенсионерка, пенсионер, бабушка, пенсия, пожилой человек
Пенсионерка получила травмы ребер. Фото:

На пешеходном переходе в центре Тюмени сбили 60-летнюю женщину. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД России по Тюменской области.

«На улице Профсоюзной, 70 на регулируемом пешеходном переходе автомобилем Ford была сбита женщина 1962 года рождения. По предварительным данным автомобиль ехал на красный сигнал светофора. Тюменка пострадала, у нее травма ребер», — рассказали в пресс-службе управления.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист. Тюменцу было 16 лет.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

На пешеходном переходе в центре Тюмени сбили 60-летнюю женщину. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД России по Тюменской области. «На улице Профсоюзной, 70 на регулируемом пешеходном переходе автомобилем Ford была сбита женщина 1962 года рождения. По предварительным данным автомобиль ехал на красный сигнал светофора. Тюменка пострадала, у нее травма ребер», — рассказали в пресс-службе управления. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист. Тюменцу было 16 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...