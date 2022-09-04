В Тюменской области произошел пожар со смертельным исходом

Тело 61-летней жительницы Тюменской области обнаружено в ходе тушения пожара

05 сентября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Тело 61-летней жительницы Тюменской области было найдено было обнаружено в ходе тушения пожара Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ходе тушения пожара в частном деревянном доме в Тюменской области было обнаружено тело 61-летней женщины. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК России по Тюменской области. «4 сентября 2022 года в ходе тушения летнего деревянного дома, расположенного в деревне Петровщина по улице Совхозной в Вагайском районе, обнаружено тело 61-летней женщины. Внешних признаков криминальной смерти нет», — передает пресс-служба ведомства. В настоящий момент проводится проверка, направленная на установления причин происшествия. Сотрудниками произведен осмотр места пожара, а также опрошены очевидцы. Ранее URA.RU писало о том, что в самом криминальном районе Тюмени загорелся жилой дом.

В ходе тушения пожара в частном деревянном доме в Тюменской области было обнаружено тело 61-летней женщины. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК России по Тюменской области. «4 сентября 2022 года в ходе тушения летнего деревянного дома, расположенного в деревне Петровщина по улице Совхозной в Вагайском районе, обнаружено тело 61-летней женщины. Внешних признаков криминальной смерти нет», — передает пресс-служба ведомства. В настоящий момент проводится проверка, направленная на установления причин происшествия. Сотрудниками произведен осмотр места пожара, а также опрошены очевидцы. Ранее URA.RU писало о том, что в самом криминальном районе Тюмени загорелся жилой дом.