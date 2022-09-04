04 сентября 2022
03 сентября 2022

В Тюменской области произошел пожар со смертельным исходом

Тело 61-летней жительницы Тюменской области обнаружено в ходе тушения пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, огонь, горящий дом
Тело 61-летней жительницы Тюменской области было найдено было обнаружено в ходе тушения пожара Фото:

В ходе тушения пожара в частном деревянном доме в Тюменской области было обнаружено тело 61-летней женщины. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК России по Тюменской области.

«4 сентября 2022 года в ходе тушения летнего деревянного дома, расположенного в деревне Петровщина по улице Совхозной в Вагайском районе, обнаружено тело 61-летней женщины. Внешних признаков криминальной смерти нет», — передает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент проводится проверка, направленная на установления причин происшествия. Сотрудниками произведен осмотр места пожара, а также опрошены очевидцы. Ранее URA.RU писало о том, что в самом криминальном районе Тюмени загорелся жилой дом.

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В ходе тушения пожара в частном деревянном доме в Тюменской области было обнаружено тело 61-летней женщины. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК России по Тюменской области. «4 сентября 2022 года в ходе тушения летнего деревянного дома, расположенного в деревне Петровщина по улице Совхозной в Вагайском районе, обнаружено тело 61-летней женщины. Внешних признаков криминальной смерти нет», — передает пресс-служба ведомства. В настоящий момент проводится проверка, направленная на установления причин происшествия. Сотрудниками произведен осмотр места пожара, а также опрошены очевидцы. Ранее URA.RU писало о том, что в самом криминальном районе Тюмени загорелся жилой дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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